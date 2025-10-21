La Bonoloto deja más de un millón de euros en San Fernando

La suerte ha vuelto a sonreír a San Fernando. La administración número 9 de la ciudad, situada en el centro comercial Bahía Sur, validó el boleto de un único acertante de primera categoría (6 aciertos) del sorteo de la Bonoloto del 20 de octubre. De esta manera, dicho acertante se llevará un bote acumulado que asciende a 1.051.108,15 euros. La combinación ganadora es la siguiente: 2, 5, 42, 4, 13 y 32. Siendo el complementario el 29 y el reintegro un 9.

En dicho sorteo también se validaron tres boletos acertantes de segunda categoría (5 aciertos y complementario): uno en Málaga, otro en Córdoba y otro en la localidad granadina de Órgiva. La recaudación del sorteo ascendió a 2.238.152,00 euros.

Con este sorteo ya son tres los premios millonarios que la Bonoloto deja en San Fernando en poco más de dos años. Los dos anteriores lo dio la administración 'La Lola de Cai', situada en el número 151 de la calle Real. Dicha administración repartió el 17 de octubre de 2023 un primer premio dotado con 2.351.212,76 euros y el 31 de agosto de 2024 otro cuya cuantía sumó 2.124.329,28 euros. Por lo que la Bonoloto ha repartido en la ciudad desde 2023 casi cinco millones y medio de euros.