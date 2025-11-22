Los belenistas vuelven a escribir el prólogo de las fiestas en San Fernando con la presentación del cartel de la Navidad 2025

Un año más, la asociación de belenistas El Redentor ha puesto el prólogo de la Navidad que viene en San Fernando con el cartel que desde este viernes se encarga de anunciar las fiestas. La obra -ilustrada por una fotografía de Andrés Quijano de Benito- se presentó en el Castillo de San Romualdo en un acto que, desde hace ya varios años, se ha consagrado en la ciudad como el primer aviso de todo lo que está por llegar en las próximas semanas.

El que fuera presidente de los belenistas isleños entre 2017 y 2024, Manolo Mendoza, se encargó esta vez de plantarse ante el atril para poner las palabras al cartel y, de paso, anunciar la llegada de una nueva Navidad, que en definitiva es también lo que hacen los grandes aficionados a esto con sus nacimientos. Y lo hizo -era de esperar- poniendo el foco en la tradición belenista y sacando pecho del nivelón del que, desde hace tiempo, puede presumir San Fernando. Basta con ver los dioramas y belenes que se montan cada año. O el mismo Belén Municipal, que desde hace unos años instalan los de El Redentor en el salón de actos del Ayuntamiento isleño y que se ha convertido en el mejor exponente de su trabajo, amén de recibir numerosas visitas dado su privilegiado emplazamiento.

De todo eso habló Manolo Mendoza, que tiró también en su intervención de recuerdos familiares y de las Navidades de la infancia, esas que vuelven cada año cuando uno se para a mirar un belén. El que muestra el cartel de la Navidad de 2025, por ejemplo. Una obra de Juan de Dios Pavón con figuras de Juan Antonio Jardines. Una imagen de lo más clásica -pero también cuidada- que resulta ideal para anunciar la buena nueva.

Mendoza quiso también recordar con cariño a Margarita Oneto, que fue presidenta de El Redentor y que falleció en diciembre del año pasado. Su mención en este acto con el que la asociación abre los ojos de La Isla a una nueva Navidad era de obligado cumplimiento.

El acto, conducido por Stilita Mosteiro, sirvió también para rendir un merecido homenaje a la Asociación de Belenistas de Jerez por sus 50 años de historia y defensa del belenismo. Además, se hizo entrega de las insignias de la asociación a los socios que han cumplido 25 años en la nómina de la entidad antes de que las palabras del actual presidente de El Redentor, Rafael Carrillo, y del concejal Antonio Rojas cerrarán este prólogo navideño.