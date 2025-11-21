Los belenistas presentan este viernes el cartel de la Navidad 2025 en San Fernando

El primero de los grandes actos navideños de San Fernando se celebrará este viernes en las dependencias del Castillo San Romualdo de la mano de la asociación de belenistas El Redentor, que se encargará una vez más de tender la alfombra roja a las fiestas con el acto de presentación del cartel que anunciará en San Fernando la Navidad 2025. Será a las 19.00 horas.

El acto, además, tendrá un significado muy especial en esta ocasión ya que el cartel se dedicará a la Asociación de Belenistas de Jerez por su 50 aniversario. De la presentación de dicho cartel se encartará Manolo Mendoza, anterior presidente de los belenistas isleños. La obra está ilustrada por un fotografía de Andrés Quijano de Benito que muestra una imagen del nacimiento de Juan de Dios Pavón Castañeda.

El acto estaba previsto que coincidiera también con la inauguración de la muestra artesanal belenista, que se exhibirá en estas mismas dependencias municipales. Sin embargo, la asociación ElRedentor ha informado de un nuevo cambio de fecha de la misma debido a varios contratiempos. Se aplaza así una semana más, hasta el 28 de noviembre y se alarga hasta el 12 de diciembre.

Tendrá el siguiente horario: de martes a sábados, de 18.00 a 20.00 horas; y los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. El día 5 de diciembre se mantendrá cerrada debido a la inauguración del belén municipal en el Ayuntamiento de San Fernando.