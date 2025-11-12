Los belenistas empiezan la cuenta atrás para la Navidad en San Fernando con la presentación del cartel y la muestra artesanal

Los primeros actos navideños llegarán a San Fernando el próximo viernes 14 de la mano de la asociación de belenistas El Redentor, que volverá al Castillo de San Romualdo haciendo doblete: la muestra artesanal que organiza cada año y que como novedad se trasladará en esta ocasión al patio de estas históricas dependencias municipales y, por otro lado, la presentación del cartel anunciador de la Navidad 2025.

Será, en esta ocasión, el ex presidente de la entidad belenista y actual presidente de la Federación Gaditana de Belenistas, Manuel Mendoza, el que tendrá a su cargo la presentación del cartel. El acto dará comienzo tras la inauguración de la muestra artesanal, que está prevista a las 19.00 horas

El cartel que estará ilustrado con una fotografía de Andrés Quijano del belén de Juan de Dios Pavón con las figuras de Juan Antonio Jardines. Ha sido maquetado por la diseñadora Ana Morón, del equipo de diseño del Ayuntamiento de San Fernando.

Además, en esta ocasión, el cartel estará dedicado a la asociación de Belenistas de Jerez, que están de celebración por su 50 Aniversario Fundacional. "Medio siglo de belenismo jerezano en el que han sido referencia y han sentado las bases de lo que es hoy el belenismo andaluz, gaditano e isleño, siendo esta madrina de nuestra asociación", destacan desde El Redentor.

Con estos actos, la entidad pone el contador a cero para las Navidades de 2025.

La muestra, también al Castillo

La muestra artesanal de los belenistas se celebrará en el patio interior del Castillo de San Romualdo del 14 al 29 de noviembre y estará abierta en el horario habitual de estas dependencias municipales: de martes a sábados, de 10 a 14 y de 18 a 20 horas; y los domingos, de 10 a 14 horas.