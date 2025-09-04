AxSí San Fernando se suma a las reivindicaciones de los hosteleros por el retraso de las liquidaciones de las tasas de las terrazas

El coportavoz del Grupo Municipal AxSí, Lolo Picardo, ha explicado que la formación se suma a las reivindicaciones realizadaspor la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur), que informaba sobre cómo la tardanza en la liquidación de las tasas de las terrazas estaba perjudicando gravemente a muchos hosteleros. “La nefasta gestión política del gobierno Cavada a la hora de tramitar la autorización de terrazas está impidiendo que numerosos negocios puedan operar con normalidad, poniendo en riesgo puestos de trabajo y la misma viabilidad económica del sector. Los afectados indican que la lentitud administrativa y la falta de personal tras diversas jubilaciones, así como la falta de previsión del equipo de gobierno ante estas jubilaciones, han causado esta complicada situación”, señala el concejal andalucista.

AxSí recuerda que ya son varios los establecimientos que, a pesar de tener el permiso para instalar sus terrazas, no pueden hacerlo debido a la ausencia de liquidaciones por parte del Ayuntamiento. "Es inconcebible que en un momento tan crucial para nuestra economía, el gobierno local no esté a la altura de las circunstancias. Los hosteleros no pueden pagar la tasa sin la liquidación, y sin poder pagar, no pueden montar sus terrazas. Esto se traduce en menos ingresos, menos actividad y, lo más grave, la amenaza de más camareros en el paro" afirma el coportavoz.

El concejal de AxSí subraya que la situación afecta a un número significativo de establecimientos, estimando que al menos nueve negocios se encuentran en esta situación de limbo administrativo. “La falta de resolución de estos expedientes no solo genera frustración entre los empresarios, sino que también priva a la ciudad de una fuente vital de actividad económica y empleo por mucho que Cavada presuma de modelo de ciudad basada en la fanfarria y eventos”, recalca Picardo.

"Hacemos un llamamiento urgente al equipo de gobierno para que actúe de manera inmediata. No podemos permitir que la falta de previsión en la gestión de personal condenen a nuestros hosteleros y a sus trabajadores. El Ayuntamiento debe ser un facilitador, no un obstáculo", insiste el concejal andalucista.

El Grupo Municipal AxSí ha anunciado que pedirá explicaciones al gobierno local en el próximo Pleno para conocer qué medidas concretas se van a tomar para resolver esta situación de forma rápida y eficiente.