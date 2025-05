AxSí exige en San Fernando un plan de choque contra los mosquitos ante el riesgo por el virus del Nilo

San Fernando/El grupo municipal AxSí ha mostrado su preocupación y se ha hecho eco de las "numerosas denuncias" realizadas por los ciudadanos ante la proliferación de mosquitos en la ciudad y ante "la ausencia de información sobre si el equipo de gobierno está tomando las medidass oportunas para evitar estas plagas". Señala además que la Junta de Andalucía ha catalogado a San Fernando como una ciudad de riesgo medio en el mapa elaborado por la administración autonómica ante el virus del Nilo.

El portavoz del grupo, Fran Romero, ha vuelto a poner de ejemplo a la vecina localidad de Chiclana, gobernada también por el PSOE, para cuestionar la gestión de Patricia Cavada ya que -expone- "pone en marcha de manera anual un plan de vigilancia y control de mosquitos, que incluye tanto actividades de diagnosis, como tratamientos de desinsectación preventiva de la red de saneamiento municipal para evitar su proliferación en el entorno urbano".

Además, abunda el andalucista, "la campaña se ve complementada además con acciones de divulgación entre la población en general de las medidas que pueden adoptarse a nivel doméstico para evitar la proliferación de mosquitos en los vecindarios".

El edil de AxSí San Fernando cita también los trabajos que el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María está llevando a cabo, aplicando el tratamiento contra las larvas de mosquitos para prevenir la proliferación de plagas. "El objetivo, como cada año, es reducir la presencia de mosquitos mediante actuaciones dirigidas directamente a las larvas, utilizando un tratamiento ecológico y biológico seguro para personas y animales. Se actúa así mediante tratamientos preventivos en zonas de agua estancada como focos de reproducción de estos insectos", explica en una nota.

"La primavera ha llegado después de un invierno lluvioso tras el que se sabe lo que va a ocurrir. Los mosquitos han invadido en cuestión de días viviendas, patios, terrazas y zonas públicas de todo el municipio. El resultado de esta situación: picaduras constantes, una sensación de hartazgo generalizado o pequeños que no pueden disfrutar de los parques y juegos infantiles", señala.

Además, a la incomodidad "se suma la preocupación sanitaria, porque esta plaga no es solo molesta: puede ser peligrosa", explica el portavoz.

"El aumento de mosquitos no es una anécdota. Es la consecuencia directa de la falta de previsión, de la ausencia de una estrategia seria y de la inacción institucional. En vez de anticiparse, López Gil y Cavada vuelven a llegar tarde, como cada año. Y mientras tanto, la ciudadanía es la que sufre las consecuencias. Hay empresas profesionales y especializadas en planes de vigilancia y prevención. La situación no es nueva, pero sí cada vez más grave. La presencia del virus del Nilo Occidental, ya detectado en años anteriores en Andalucía, convierte esta problemática en un riesgo de salud pública. Es una cuestión sanitaria, ambiental y de responsabilidad política. Se trata del bienestar de nuestras familias y no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Y más allá de los mosquitos también podríamos hablar de cómo proliferan en la ciudad ratas y cucarachas", continúa Romero.

Para Fran Romero, el gobierno municipal "intenta lavar su conciencia sobre esta realidad mediante unas insuficientes publicaciones en redes sociales que reúnen una serie de consejos para prevenir picaduras".

"Que los isleños se las apañen a pesar de tener el contrato de mantenimiento de zonas verdes con mayor presupuesto de la historia de nuestra ciudad: nueve millones de euros", señala AxSí, que llevará al próximo Pleno una moción para que se desarrollen planes de control y prevención contra las plagas de mosquitos en general y la del virus del Nilo Occidental en particular con carácter urgente y la puesta en marcha de inmediato un plan de choque municipal de fumigación y tratamiento larvicida, especialmente en zonas húmedas, parques, equipamientos deportivos, barrios periféricos y áreas con alta concentración de vecinos.

La moción también solicitará el lanzamiento de una campaña de información ciudadana clara, útil y directa, con consejos de autoprotección y prevención frente a la proliferación de mosquitos, y canales de atención pública, así como el establecimiento de una línea directa de avisos vecinales mediante app municipal, teléfono o web para poder responder con agilidad a los focos de plaga detectados.

Por último, insta en la moción a la creación de una comisión de seguimiento que se reúna periódicamente durante la temporada de mayor riesgo para evaluar las medidas aplicadas y proponer nuevas acciones si fueran necesarias.