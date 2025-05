AxSí: "San Fernando ni es un destino turístico ni es una ciudad atractiva para los inversores hoteleros"

San Fernando/El portavoz del grupo municipal AxSí, Fran Romero, ha recordado que el pasado jueves se cumplió un año desde que la alcaldesa, Patricia Cavada, asegurase en la Mesa de Turismo que "La Isla ha pasado a ser un destino turístico".

En el seno de dicha mesa, recuerda el edil andalucista, la regidora "se vanagloriaba además de los frutos de una supuesta estrategia y de años de trabajo que, en teoría y en sus palabras, han permitido que San Fernando sea un destino importante en la provincia". "Hemos entrado en esa oferta turística y estamos pisando con fuerza”, señala Romero al citar literalmente las palabras que entonces afirmaba entonces Cavada.

Señala también el portavoz de AxSí que la alcaldesa socialista afirmaba hace un año que antes "era imposible sentarse con un inversor o con una cadena hotelera" y que ahora "son constantes las reuniones, entrevistas y peticiones de información por parte de cadenas hoteleras que ven en San Fernando un destino turístico donde invertir y donde poder desarrollar nuevos proyectos".

"El año pasado, Cavada incluso se atrevía a avisar que esperaba dar pronto buenas noticias al respecto. No le hago a nadie un spoiler si digo que la realidad no ha cambiado un ápice desde entonces. En San Fernando no se ha invertido ni un solo euro en nuevas plazas hoteleras en este último año. ¿Dónde están esos inversores tan interesados?, ¿cuántas reuniones reales ha mantenido el Ayuntamiento con promotores hoteleros?, ¿qué resultados concretos se han obtenido? La opacidad es absoluta, y la falta de resultados es aún más evidente. Además, hay que incidir sobre otra realidad: la incapacidad del equipo de gobierno de López Gil y Cavada por hacer atractiva para los inversores la parcela de uso hotelero que Zona Franca tiene en Janer. Una parcela que es la única posibilidad real a día de hoy que tiene La Isla para crecer en plazas hoteleras", subraya el portavoz.

"Y mientras tanto -vuelve a comparar el concejal andalucista- el resto de la provincia sigue avanzando y municipios como Chiclana, Cádiz, Conil o Vejer ven cómo se inauguran nuevos alojamientos y se amplía la capacidad hotelera. En San Fernando, seguimos estancados, atrapados entre la propaganda institucional y la falta de una planificación seria. El turismo no se impulsa a base de eslóganes, sino con políticas valientes, colaboración público-privada y objetivos claros. Nada de eso se ha visto aquí", indica el portavoz.

Por otro lado, Romero ha vuelto a interesarse sobre la presentación del Plan Estratégico de Turismo, licitado en junio de 2022 por más de 26.000 euros y adjudicado a la empresa Auren Consultores SLP, con sede en Sevilla. "Dos años después, ese documento sigue sin ver la luz ni marcar un rumbo claro. ¿Dónde está? ¿Qué contiene? ¿Por qué no se ha compartido con los ciudadanos ni con el sector empresarial local?", se pregunta el portavoz de AxSí San Fernando.

"El binomio Cavada/López Gil continúa vendiendo humo a los ciudadanos. Se apuntan méritos en la supuesta bajada del paro, cuando lo cierto es que muchos vecinos tienen que desplazarse a municipios cercanos para encontrar un empleo digno. San Fernando se ha convertido en una ciudad dormitorio por falta de inversiones reales. La sensación generalizada es la de una política turística sin dirección, sin metas y sin valentía. Una gestión más preocupada por el relato que por los resultados, por los titulares que por los hechos. San Fernando no se merece seguir perdiendo trenes mientras el resto de la provincia avanza.Es hora de exigir menos humo y más hechos. Porque el turismo, si se trabaja con rigor, puede ser una palanca real para el desarrollo económico. Pero en nuestra ciudad, de momento, sigue siendo solo un espejismo electoral", concluye Romero.