AxSí San Fernando considera que el remanente y el superávit son signos de "la pésima gestión de Cavada y de que el dinero que se recauda a los isleños no se invierte en sus necesidades”

San Fernando/El portavoz municipal Fran Romero ha insistido en que los 12.353.039,29 euros de remanente y los 13.699.047,01 euros de superávit sumados tras la liquidación del Presupuesto Municipal de 2024, que superó los 105 millones de euros, son un signo inequívoco de la nula capacidad de gestión del gobierno local de Cavada. “Ellos nos lo venden como una muy buena noticia, pero lo cierto es que es una noticia nefasta para todos los isleños e isleñas, que ven cómo su Alcaldía no se gasta el Presupuesto que les presenta año tras año. Como si no hubiese necesidades en la ciudad para invertir completamente el presupuesto. Este gobierno debería preguntar a la ciudadanía sobre, por ejemplo, si no hay necesidades en sus barriadas, zonas verdes o jardines; si no hay necesidades para la comunidad educativa de los colegios públicos o en las infraestructuras deportivas; o si no hay necesidad de formación entre los parados de San Fernando”, explica Romero.

“En cambio lo que sí hace este equipo de gobierno es someter a las familias isleñas a una presión fiscal insoportable con la mayor subida del IBI de toda Andalucía, de más de un 13%. Hablamos de un gobierno local que, sin temblarle el pulso, se gasta 2,3 millones de euros en una Carrera Oficial, 900.000 euros en propaganda, 800.000 euros en pan y circo y 704.000 en iluminación extraordinaria de eventos”, continúa el portavoz.

“Es el mismo equipo de gobierno, el que recauda por cada isleño 365 euros en tributos pero que luego se gasta irrisorias cantidades por ciudadano en conceptos que son absolutamente necesarios. Es el mismo que se gasta por cada isleño 0,69 euros en control de plagas, 0,009 euros en bibliotecas, 0,002 euros en custodia de archivos, 0,079 euros en trabajos para programas sociales, 0,07 euros en reparación y mantenimiento de alumbrado público y 0,049 euros en mantenimiento de infraestructuras medioambientales”, subraya Romero.

El portavoz considera que no es de recibo que el Área de Alcaldía se lleve el 25,83% del Presupuesto mientras que otras como Desarrollo Social y Desarrollo Económico sólo reciben, respectivamente un 7,29% y un 4,72%. “Luego, con estos datos, vienen los informes externos que confirman que el de San Fernando es uno de los ayuntamientos que menos invierte en programas sociales”, indica el portavoz.

“Ésta es la foto fija, año tras año y liquidación tras liquidación. Millones de euros sin gastar en inversiones y en necesidades de la ciudad. Ésta es la realidad de un gobierno, el de López Gil y Cavada, que antepone sus intereses y su hoja de ruta electoral a las necesidades de los isleños. De un PSOE que se mantiene fiel a sus prioridades, que no son las de los ciudadanos, y que, por muchos que quieran hacer ver lo contrario, ofrece una gestión pésima. Siguen sin estar a la altura de las circunstancias y alejándose de los problemas reales de San Fernando. Una ciudad que día tras día pierde población”, concluye Romero.