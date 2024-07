AxSí pide una fecha para los Premios del Flamenco en San Fernando

San Fernando/El portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero, ha preguntado al gobierno municipal sobre los Premios Nacionales del Flamenco Camarón de la Isla. Unos galardones que -recuerda el edil de la oposición- el gobierno anunció que iban a echar a andar gracias al esfuerzo conjunto del Ayuntamiento de San Fernando y la Diputación de Cádiz y cuya primera edición la alcaldesa dijo en 2022 que se entregaría a lo largo de 2023.

"Por aquel entonces Cavada insistía en que iban a ser los primeros premios de índole nacional dedicados a este arte y que servirían para seguir haciendo crecer la figura de Camarón de La Isla. La alcaldesa incluso se refería a ellos con orgullo como 'Los Goyas del Flamenco’. Pues bien, dos años después estos galardones no han servido de nada porque siguen quedándose en palabras y sin ponerse en marcha. Otro engaño más. De momento, sólo han servido para engrosar la abultada lista de mentiras y promesas incumplidas por parte del gobierno local socialista", explica el concejal andalucista en una nota.

"No sabemos nada de este proyecto que se vendió a bombo y platillo y que, en teoría, sería la panacea para situar a San Fernando en el epicentro del flamenco en España y a nivel internacional, con una gran repercusión económica para nuestra ciudad. Con 2024 ya superado su ecuador entendemos que este año tampoco se entregarán. Por todo ello, exigimos a Cavada que arroje luz de una vez por todas sobre estos Premios Nacionales del Flamenco Camarón de La Isla, que aclare si es un proyecto muerto que jamás se va a hacer realidad o, en caso contrario, que dé una fecha aproximada para la entrega de su primera edición, concretando al menos mes y año. Los isleños no se merecen otra cosa que no sea transparencia por parte de su Ayuntamiento, y más cuando se trata de proyectos como éste que, supuestamente, serían tan beneficiosos para la ciudad", indica Romero.

El portavoz se ha referido de nuevo al Museo Camarón -cuyo proyecto se impulsó cuando él formaba parte del gobierno con el PSOE de Cavada- para insistir en sus críticas acerca de su gestión. "Por mucho que quieran hacer ver lo contrario, la realidad es otra. Las expectativas de visitantes no resisten comparativa con equipamientos similares de la provincia y el gobierno local sigue sin rentabilizar este centro para las arcas municipales, sin cobrar entrada a los turistas ni ser capaz de llegar a un acuerdo con la familia del artista para abrir una tienda en este equipamiento y lanzar una línea de merchandising, como es lo habitual en los centros de esta naturaleza”, reprocha.