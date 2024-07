AxSí considera que el Museo Camarón no ha cumplido sus expectativas de visitantes

El portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero, ha asegurado que, tres años después de su apertura, el Centro de Interpretación de Camarón de La Isla no ha cumplido completamente con las expectativas. “Recientemente el régimen socialista de López Gil y Cavada celebraba que este equipamiento había sumado ya los 100.000 visitantes y lo cierto es que esa cifra no resiste comparativa alguna con instalaciones similares como el Centro de Interpretación Rocío Jurado en Chipiona. Las instalaciones chipioneras, que abrieron sus puertas el 7 de julio de 2022, consiguieron la mitad de esa cifra, 50.000 visitantes, en su primer año de vida, por lo que el dato que nos quiere vender el gobierno local como un récord no es tal ni las cifras son tan espectaculares”, explica Romero.

Por otro lado, apunta el portavoz, el hecho de que para acceder al Centro de Interpretación Rocío Jurado haya que pagar una entrada de 9 euros hizo que en ese primer año ya se facturasen 450.000 euros para las arcas municipales chipioneras: mientras que en tres años no se ha ingresado un solo euro por las visitas al Centro de Interpretación de Camarón de La Isla. “Entendemos que la visita sea gratuita para las personas residentes en San Fernando, pero creemos que lo adecuado es cobrar una entrada a los turistas que se vea traducida en un beneficio para las arcas municipales isleñas”, indica el andalucista.

Para AxSí merece mención aparte merece el hecho de que el equipamiento dedicado a Camarón siga sin contar con tienda ni con línea de merchandising que ofrecer al visitante, tal y como es habitual en este tipo de instalaciones museísticas. “Sorprendentemente, el gobierno socialista sigue sin llegar a un acuerdo con la familia del cantaor para hacer realidad esta tienda y dicha línea de productos”, señala el portavoz.

“Tres años después de su apertura el centro de interpretación sigue sin dar beneficios directos, solo gastos y sin ningún tipo de dinamización durante el año, aún siendo uno de los puntos de los pliegos de prestación de servicios del centro. Cavada sigue sin llevar un control del cumplimento de los contratos y además no es capaz de sacar mayor rentabilidad a estas instalaciones ni de cerrar un acuerdo definitivo con la familia de artistas para poder utilizar la marca, merchandising y rutas por los rincones más emblemáticos del artista”, detalla Romero.

“Los isleños seguimos soportando los gastos tanto del centro de interpretación como de la Casa Natal de Camarón sin sacar un beneficio económico directo que sufrague todos esos costes. Sin duda algo está fallando en la promoción y ejecución del contrato para que las cifras de visitas sean tan bajas y seguir generando sólo gastos. Pero es algo que, tristemente, no nos sorprende, ya estamos más que acostumbrados a la deficiente labor de fiscalización y la habitual desidia de Cavada y López Gil, que se dedican a inaugurar y luego a dejar a la deriva los pocos proyectos que son capaces de ejecutar. La realidad es que uno de los puntos más importantes de interés turístico de nuestra ciudad no da los resultados que debería dar, ni económicos ni en número de visitantes”, concluye el portavoz.