AxSí alerta de la deriva del Mercado de San Antonio en San Fernando: "Hay 15 puestos vacíos"

San Fernando/El portavoz del grupo municipal AxSí en San Fernando, Fran Romero, ha visitado recientemente el Mercado de San Antonio en compañía del concejal Lolo Picardo y del responsable de organización de la coordinadora local de la formación, Antonio Gutiérrez, para comprobar sobre el terreno diversas reivindicaciones y deficiencias que les habían trasladado los detallistas de esta superficie comercial. En primer lugar -ha explicado en una nota- estos profesionales advierten sobre el abandono de la fachada del mercado y la falta de limpieza y de mantenimiento de su entorno.

Por otro lado, los detallistas informan que la limpieza del recinto "deja mucho que desear al no acudir los servicios municipales con la maquinaria adecuada, una situación que se agrava en unos días de lluvia en los que no se da abasto para secar el suelo". También inciden estos profesionales sobre la necesidad de dotar al mercado de puertas automáticas, para evitar el derroche energético y contribuir al confort de usuarios y trabajadores.

Los detallistas -según Romero- advierten de la "triste realidad" del Mercado de San Antonio, que en la actualidad suma hasta quince puestos vacíos "y sin ayudas, incentivos o promociones por parte del gobierno local para que sean ocupados. "Esta es la realidad de un Mercado de San Antonio que no preocupa al equipo de gobierno de López Gil y Cavada, más interesados por seguir abriendo grandes supermercados en los espacios comerciales de la ciudad que en cuidar de unos mercados tradicionales que llenan de vida y actividad barrios enteros de San Fernando, aquellos que marcan la diferencia gracias a la calidad de sus productos y el trato humano de los detallistas. La poca importancia que el gobierno socialista presta a estos lugares también se puede ver en la situación del otro mercado, el central, que sigue pendiente de la ejecución de la segunda fase de su rehabilitación y que ya no contará con el prometido rincón gastronómico que tanto iba a dinamizar este espacio. El equipo de gobierno no puede dejar morir nuestros mercados", explica Romero.

El portavoz señala que se solidariza con las reivindicaciones de los detallistas de San Marcos y que, por lo tanto, exige a Cavada que actúe para dar respuesta a las necesidades de estos gremios y para que el Mercado de San Antonio recupere el esplendor perdido.