AxSí insistirá en el Pleno de San Fernando sobre la entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad a la Policía Nacional

San Fernando/El coportavoz de Grupo Municipal AxSí, Lolo Picardo, ha dado detalle de la moción que la formación andalucista llevará al próximo Pleno para solicitar al gobierno socialista que adopte una serie de medidas para reconocer la labor de la Policía Nacional en el marco del bicentenario de este cuerpo de seguridad. En primer lugar, AxSí pide que, de inmediato, se dé cumplimiento al acuerdo aprobado en el pleno ordinario de 22 de marzo de 2024 para la concesión y entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad a la Policía Nacional, organizando un acto oficial y solemne en las próximas semanas. En segundo lugar, se solicita que se tomen las medidas oportunas para denominar ‘Rotonda de la Policía Nacional’ a la glorieta situada en la confluencia de la Avenida de la Constitución y la calle Argentina, próxima a la comisaría de este cuerpo, y para que en dicha rotonda se coloque un elemento conmemorativo o placa explicativa que recoja la efemérides del bicentenarios de la Policía Nacional y el reconocimiento otorgado por la ciudad de San Fernando.

Pese al carácter solemne y simbólico del acuerdo para conceder esta medalla en un año tan señalado, el gobierno municipal ha incumplido deliberadamente su obligación de organizar el acto oficial de entrega, dejando en papel mojado una decisión institucional que representaba la voluntad de la mayoría del Pleno y, por tanto, de la ciudadanía. La concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a dicha institución es una muestra de respeto, gratitud y reconocimiento a su labor histórica en la defensa de los derechos, libertades y la seguridad de todos los vecinos de esta ciudad”, explica Picardo.

“Es un acto de hipocresía política en toda regla. Es inaceptable que un gobierno que vota a favor de una distinción tan importante luego se niegue a materializarla, sin dar explicaciones, sin fechas, sin voluntad alguna. Esa actitud revela no sólo una profunda falta de respeto a la Policía Nacional sino también un desprecio al propio funcionamiento democrático del Ayuntamiento. Es una traición institucional que desprecia a quienes defienden a nuestros vecinos y desprestigia al propio Ayuntamiento. ¿De qué sirve aprobar reconocimientos si luego se les niega su cumplimiento? ¿Qué clase de respeto institucional se puede esperar de quienes no son capaces de cumplir sus propios acuerdos? Esta dejación no puede quedar silenciada ni blanqueada”, detalla el concejal.