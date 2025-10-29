AxSí exigirá en el Pleno reparaciones urgentes y un plan de mantenimiento permanente para el cementerio de San Fernando

El coportavoz municipal del Grupo Municipal AxSí, Lolo Picardo, ha dado detalle de la moción que la formación llevará al próximo Pleno para exigir al equipo de gobierno la adopción de diversas medidas para mejorar el cementerio municipal. En primer lugar, los andalucistas solicitarán que se realice de manera urgente una inspección técnica completa para evaluar el estado real del suelo, accesos, zonas verdes y estructuras y que se ponga en marcha un plan de mantenimiento permanente.

Por otro lado, AxSí exigirá a través de esta moción un plan de actuación inmediata que incluya, en coordinación con la empresa adjudicataria, tareas de reparación y nivelación de los suelos en mal estado; de limpieza integral y retirada de hierbas, maleza y escombros; mejora de la accesibilidad, con rampas y pasillos adecuados para personas con movilidad reducida; y acondicionamiento general de las zonas comunes y pintado de muros y estructuras deterioradas. Los andalucistas piden además que se dé cuenta en el Pleno de las actuaciones realizadas en el plazo máximo de tres meses.

El concejal de AxSí, Lolo Picardo, junto al cementerio municipal. / AxSí San Fernando

“El cementerio municipal de San Fernando es un espacio de especial sensibilidad y respeto, un lugar donde las familias isleñas acuden a recordar a sus seres queridos y que, por tanto, debe mantenerse en unas condiciones dignas, seguras y accesibles. Sin embargo, el estado actual de las instalaciones dista mucho de ser el adecuado. Numerosos vecinos han trasladado a este grupo municipal sus quejas por el lamentable estado del suelo, lleno de baches, desniveles y zonas impracticables, lo que hace muy difícil el tránsito, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida”, explica Picardo.

“A esta situación se suma una accesibilidad pésima, con rampas inadecuadas o inexistentes, y la presencia de hierbas, maleza y suciedad entre las tumbas, lo que genera una imagen de abandono impropia de un lugar que debería ser ejemplo de cuidado y respeto. Igualmente, se han detectado escombros y restos de materiales de obra en distintos puntos del recinto, lo que no sólo afea el entorno, sino que también representa un riesgo de accidentes para los visitantes”, continúa el concejal.

“El cementerio municipal no puede ser objeto de actuaciones puntuales o de simple limpieza superficial. Requiere un plan integral de mejora y mantenimiento que garantice unas condiciones dignas durante todo el año, y no sólo en fechas señaladas como el Día de Todos los Santos. A punto de adjudicarse el nuevo contrato de servicios funerarios y mantenimiento, cuidado y asistencia del camposanto por 600.000 euros a la misma empresa que presta actualmente el servicio es el momento de recordar el deber de fiscalización y de exigencia del cumplimiento de los contratos que tiene el gobierno municipal. Para las actuaciones e inversiones que excedan del objeto de dicho contrato solicitamos se asuma por el presupuesto municipal como no puede ser de otra manera”, concluye Picardo.