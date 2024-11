AxSí exigirá medidas para que San Fernando esté mejor preparada para las lluvias torrenciales

San Fernando/El portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero, ha dado a conocer la moción que la formación andalucista llevará al próximo Pleno para exigir al gobierno socialista que, en primer lugar, adopte las medidas necesarias para que la ciudad esté mejor preparada de cara a futuras lluvias torrenciales y, en segundo lugar, que agilice la puesta en marcha del nuevo modelo mixto para la gestión del ciclo integral del agua y de cara a ejecutar las actuaciones de mejora en materia de saneamiento vinculadas al mismo.

“Lamentamos que tuvieran que caer casi 50 litros por metro cuadrado el 12 de octubre, 108 litros por metro cuadrado el 31 de octubre y que tuviesen que inundarse numerosas barriadas y hogares isleños para que el gobierno local socialista viera, por fin, la necesidad de tomar medidas que permitan mejorar la respuesta de la ciudad ante episodios de lluvias torrenciales. La última DANA ha evidenciado las significativas carencias en materia de alcantarillado de San Fernando durante un lluvioso mes de octubre que concluyó en La Isla con 228,1 litros acumulados”, detalla Romero.

AxSí recuerda que hasta principios de este mismo mes, el 7 de noviembre, a rebufo de las inundaciones no se produjo una reunión del equipo de gobierno con técnicos sobre lo ocurrido. Durante la misma se llegó a la conclusión de que existen diez zonas de San Fernando especialmente vulnerables a las lluvias: La Almadraba, Buen Pastor, Bazán, Calle Cornelio Balbo, Avenida de la Constitución, avenida Pery Junquera, San Marcos, entorno de la cochera de Autobuses Rico, Boquete y Casería.

“Tras casi una década en la alcaldía y quince años en el ayuntamiento la señora Cavada y el señor López Gil han llegado a esta conclusión ahora. Y nos preguntamos cómo pretende el equipo de gobierno llevar a cabo las obras necesarias si en el capítulo de inversiones de los últimos Presupuestos Municipales, que pasaron por Pleno hace unos días para su aprobación inicial, no se contempla ni un solo céntimo de euro para actuaciones de alcantarillado”, indica el portavoz.

“Mención aparte merece la parsimonia y la lentitud con la que abordan la puesta en marcha de un nuevo modelo de gestión integral del ciclo del agua. Apenas se sabe nada, más allá de que será una fórmula mixta que implicará al Ayuntamiento y a una empresa privada. Lo que sí se sabe es que, sin este modelo, ya son tres las veces que desde 2019 se ha prorrogado el contrato con la actual empresa concesionaria del servicio de agua y alcantarillado y que cada prórroga supone una nueva subida en el recibo de las familias isleñas, aquellas a las que el pasado año se les subió un un 13% el IBI y que son castigadas con una presión fiscal insostenible. Y lo que también se sabe es que el nuevo modelo traerá consigo para la ciudad significativas actuaciones en cuanto a alcantarillado y saneamiento se refiere. Y ni así tiene prisa esta alcaldía”, continúa el líder andalucista.

El portavoz de la formación andalucista, durante la presentación de la moción. / AxSí San Fernando

“Mucho nos tememos que estas reuniones quedarán reducidas a vacuos gestos de cara a la galería y que hay actuaciones imprescindibles que seguirán esperando a hacerse realidad. De gestos, postureos y promesas y plazos incumplidos sabe mucho este equipo de gobierno, tal y como ha demostrado su actual portavoz y delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, aquel que dijo que los billetes del tranvía se estarían vendiendo antes del 31 de marzo de 2017 cuando los primeros viajeros del servicio los compraron el 22 de octubre de 2022, más de cinco años después ya sin su presencia en el gobierno de la Junta”, subraya Romero.

“Sin embargo, sigue aventurándose en dar fechas y plazos que luego no se cumplen, tal y como demuestra en su entrevista a un medio de comunicación local el pasado mes de junio. En este caso aseguraba que para el pasado mes de julio, en plena sequía, se dispondría de una depuradora portátil con la que se trataría el agua para su uso en riego y baldeo. En esa misma entrevista, hablaba también del nuevo modelo para la gestión del ciclo integral del agua, refiriéndose a “una empresa pública mixta del agua que estamos ya en proceso de culminar y que podremos tener precisamente para el próximo año”. Con su historial como vidente mucho nos tememos que este plazo tampoco se cumplirá para desgracia de los isleños e isleñas”, señala el andalucista.

“Y así todo. Reaccionan ante una coyuntura mediática que haga ruido con gestos y anuncios que después no se traducen en nada. Es cuando no hay sequía y cuando no llueve cuanto hay que diagnosticar, planificar, establecer objetivos, poner los medios económicos y ejecutar con inversiones contantes y sonantes. Seguimos sin Plan de Emergencia Municipal contra la sequía a pesar de ser obligación legal”, recalca el portavoz.

Para AxSí La mejora de la red de alcantarillado en San Fernando no entiende de pronósticos y sí necesita de certezas. “Los vecinos de San Fernando precisan soluciones de su administración más cercana y las necesitan pronto. No podemos permitir que haya barrios de La Isla en los que sus habitantes miren al cielo con miedo cada vez que amenaza la lluvia”, concluye Romero.