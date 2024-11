AxSí asegura que la compra de la Carrera Oficial de San Fernando "superará los 1,5 millones de euros y que esta cifra seguirá creciendo"

San Fernando/El portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romeo, ha explicado que hoy ha pasado por comisión informativa una modificación de crédito sobre los presupuestos de 2024 para destinar más de 660.000 euros para la compra de barandillas y separadores de la Carrera Oficial y para financiar el resto de la compra de la estructura, cuyo coste alcanza el millón de euros, de los que 890.000 euros corresponden a una subvención de Diputación. Desde la formación andalucista se mantiene que, finalmente, la compra de este equipamiento va a salir a los isleños mucho más caro de lo que intenta hacer ver un equipo de gobierno socialista que vende como un ahorro esta operación.

“Cavada intenta vender la moto de que comprar la Carrera Oficial supondrá un ahorro de unos 300.000 euros al año, pero lo que no cuentan es el desembolso extra que supondrá para los bolsillos de los isleños e isleñas esta operación. En primer lugar, siempre se olvidan de mencionar, intencionadamente, que la mayor parte de los fondos para comprar estas estructuras provienen de una subvención de Diputación y no de dinero municipal, por mucho que quieran colgarse la medalla de que es una inversión del gobierno socialista. Además de tener que completar el importe hasta el millón, ahora, a través de esta modificación de crédito, hay que buscar dinero, unos 500.000 euros para comprar las barandillas y separadores de la Carrera Oficial, lo que suma ya 1,5 millones de euros. No hay que olvidar que con esta modificación se dejará de gastar ese dinero en mejoras urbanas, parques y jardines y alumbrado público. Y la cuenta seguirá creciendo muy pronto, ya que habrá sacar un contrato para el montaje, desmontaje, almacenamiento y custodia de esta estructura, que ocupa unas grandes dimensiones y no se puede meter en cualquier parte. Además, con esta decisión vuelven a quedar claras las extrañas y electoralistas prioridades de Cavada, que prefiere usar el dinero de Diputación para este fin en lugar de destinarlo a otros más urgentes y necesarios, como la reurbanización de la Calle San Marcos, que es lo que desde AxSí proponíamos”, indica el líder andalucista.

El portavoz de AxSí, Fran Romero, durante la rueda de prensa sobre la Carrera Oficial. / AxSí San Fernando

Por otro lado, a AxSí le parece curioso que la única empresa propuesta para la adjudicación del contrato de la Carrera Oficial fuese creada apenas dos semanas antes de la mesa de contratación del pasado 5 de noviembre. “Exigimos transparencia por parte del gobierno local, que cuente lo que de verdad va a significar para las arcas municipales comprar la Carrera Oficial y sea claro en el proceso y no pierda de vista las necesidades reales del pueblo isleño, que no son esas y sí pasan por un mejor alumbrado público, unas zonas verdes más cuidadas, vivienda pública asequible, el desarrollo de planes de empleo, mayores ayudas sociales y el apoyo al tejido industrial y comercial isleño ”, detalla Romero.