AxSí exigirá a Cavada que replante la treintena de árboles que ha perdido la Avenida Cayetano Roldán

San Fernando/El portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romeo, ha dado a conocer la moción que la formación andalucista llevará al próximo Pleno para solicitar al gobierno local que adopte diversas medidas para reponer el arbolado que la Avenida Cayetano Roldán ha ido perdiendo durante los últimos años, sanear y desbrozar los numerosos alcorques de su entorno, eliminar las barreras arquitectónicas de la barriada, mejorar su limpieza y mantenimiento y dotarla de un área de juegos infantiles. Romero ha presentado estas medidas en esta barriada, en compañía de miembros de la Coordinadora Local de la formación andalucista y de Fani García, vecina de la Avenida Cayetano Roldán.

AxSí visitó recientemente la avenida en compañía de vecinos del barrio para comprobar sobre el terreno diversas deficiencias que lastran su calidad de vida y así mismo complican la rutina diaria. “Unas deficiencias que evidencian, una vez más, una política urbanística gris que se aleja de la sostenibilidad y en la que el hormigón y el césped artificial sustituyen al arbolado y a la vegetación natural. De igual forma demuestra a falta de mantenimiento y limpieza con la que el gobierno local descuida a buena parte de la ciudad cuyos vecinos en este caso incluso llegan a preocuparse por su seguridad e integridad. Una decisión que se aleja de los principios de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, en general, toda la normativa e iniciativas más o menos vinculantes que inspiran el respeto por el medio ambiente pues los espacios diáfanos y sin sombra natural van sustituyendo poco a poco en San Fernando a unas zonas verdes que se hacen más necesarias que nunca”, indica Romero.

El andalucista explica que la barriada ha perdido la friolera de una treintena de árboles durante los últimos años en el tramo que va de los bloques uno al doce. Tan sólo entre los bloques uno y cuatro se han perdido trece. De hecho, en la trasera de estos cuatro bloques ya sólo quedan se dos de los ocho que había, habiéndose enlosados los alcorques que ocupaban. Se han talado árboles en las calles Rábida, Chopo, Arrayanes y Drago y en la arboleda que se encuentra en la mediana de la avenida hay árboles secos, al igual que algunos dispersos por la acera de la misma. “Lamentablemente, la barriada sufre las mismas tendencias arboricidas con las que el gobierno local ha ido dejando sin arbolado a espacios como el Parque Almirante Laulhé, la Plaza del Rey, la escombrera municipal de la Magdalena o el cementerio de 1.600 algarrobos del Parque del Cerro. Por otro lado, en la barriada proliferan los alcorques vacíos, algunos de ellos con hierbas muy crecidas que invaden la acera a la espera de un desbroce que no llega y que afea el paisaje urbano”, insiste el portavoz.

Sin abandonar el tema del arbolado, AxSí recuerda que en el momento de esta visita permanecía señalado mediante una cinta de plástico blanca y roja el tocón de un árbol que se cayó a la altura del bloque seis. Del mismo modo permanecía doblado y sin arreglar un tramo de vallado de forja situado frente a la puerta de acceso al instituto, un desperfecto que se originó también por la caída de otro árbol. También debemos añadir el asfaltado levantado por las raíces en el aparcamiento público en la calle Araucaria y la acera levantada igualmente por otro árbol en la plaza del busto de Cayetano Roldán que provocó la caída de un vecino recientemente.

Por otro lado, se acumulan asignaturas pendientes en cuanto a accesibilidad se refiere. Junto a la pista de fútbol sala y frente a la puerta de entrada al IES Botánico hay una parte de la plazoleta en la que un ancho escalón impide el paso a las personas con movilidad reducida. Precisamente, el mantenimiento del entorno de la pista deportiva deja mucho desear, con numerosos desconchones y manchas de verdín y humedad que confirman la necesidad de labores de saneamiento.

Además, van mermando los bancos para que las personas con movilidad reducida y los mayores del barrio puedan descansar en sus paseos y desplazamientos. De hecho, en la plazoleta donde se encuentra el busto en memoria de Cayetano Roldán sólo hay dos bancos y a la gente no le queda otra que sentarse en los poyetes de los parterres. Estos dos bancos son insuficientes y por su ubicación no resultan prácticos, pues están alejados de los lugares claves para los vecinos, como la parada de Afanas y zonas de recogida de taxis o asistencia para traslados en ambulancia. En la acera de la avenida también faltan cuatro bancos con respecto a los existían antes de que cambiar el modelo de los mismos, eso sí, aún queda la señal de donde estaban ubicados. Esto plantea un problema para los ancianos y con personas de movilidad reducida, que no tienen posibilidad de hacer un descanso al subir la calle.

Por otra parte, y con los efectos de la última DANA sobre la ciudad, los vecinos denuncian que los husillos ubicados frente al bloque siete son demasiado estrechos como para absorber el agua y los residuos que se generan en caso de fuertes lluvias. "Nos cuentan que han pedido al Ayuntamiento que estos husillos se hagan más anchos sin que haya actuado por ahora el Consistorio".

Por último, teniendo en cuenta la considerable densidad demográfica de la barriada a AxSí le llama la atención que no cuente con un parque infantil para que los niños y niñas del entorno jueguen. Sin duda, dotar a esta zona de un equipamiento de estas características también está entre los debes de este equipo de gobierno.

“Una vez más insistimos en el abandono municipal que sufren numerosas barriadas de la ciudad, que lucen sucias, descuidadas y cuya estampa deja mal parada a una ciudad en lo que parece ser que sólo cuenta el evento del centro mientras los isleños e isleñas no reciben ni los servicios municipales que se merecen ni la atención adecuada para garantizar su bienestar conforme a la presión fiscal que sufrimos después, por ejemplo, de la mayor subida del IBI de Andalucía”, señala Romero.

“Este es un barrio en el que abundan personas mayores y matrimonios jóvenes con hijos pequeños, ambos perfiles vulnerables al calor. Este verano, estación cada vez más larga, aumentaron las alertas sanitarias, la mortalidad y las perspectivas son de una verdadera crisis de salud pública ligada al aumento de la temperatura. Cavada favorece las islas de calor en los barrios que provocan noches dañinas para la ciudad. Los gobernantes responsables favorecen la plantación de árboles y zonas verdes que pueden bajar las temperaturas entre seis y ocho grados. Aquí perdemos masa arbórea generando una ciudad inhóspita en la que el cemento manda en la planificación urbana. No se pueden convertir a las ciudades en hornos invivibles. Entre otros motivos porque cuidar de la salud del entorno es cuidar al mismo tiempo de nuestra salud y bienestar”, afirma el líder andalucista.