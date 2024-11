AxSí propone que se prioricen las obras de alcantarillado y se acelere el nuevo modelo de gestión del agua

San Fernando/El portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero, ha insistido en la “urgente necesidad” de que el gobierno de Cavada ponga en marcha de una vez por todas el nuevo modelo para la gestión del ciclo integral del agua, que llegaría acompañado de una considerable serie de inversiones para mejorar la red de saneamiento en distintas zonas de la ciudad. “El gobierno local actúa de forma irresponsable y sigue siendo incapaz de sacar adelante un modelo que debería haberse hecho realidad hace ya mucho tiempo. No hay que olvidar que en cinco años llevamos tres prórrogas del actual contrato de la gestión integral del agua y que cada prórroga, además de subidas en los recibos del servicio para las familias isleñas, se traduce en obras que permanecen sin hacer y que son imprescindibles. Por otro lado, solicitamos información de las obras de dotación del servicio prorrogado desde 2019. Si el sufrimiento de muchos vecinos y vecinas durante las lluvias de los pasados 12 y 31 de octubre, con muchas barriadas, calles y hogares inundados por la DANA, no sirve para ponerle las pilas al gobierno local ya no sabemos qué hace falta para que pase para que Cavada actúe”, explica el líder andalucista.

“Ahora el gobierno socialista anuncia que va a elaborar un dossier para determinar actuaciones que permitan a la ciudad afrontar con mayores garantías futuros temporales. Además, dice que implicará a vecinos y expertos. Esperemos que en todo caso no sea un gesto más de cara a la galería que lo único que traerá son parches insuficientes mientras se espera que se hagan realidad las actuaciones pendientes. Inversiones respecto de las cuales también solicitamos se vayan asumiendo mediante inversiones presupuestarias propias mientras no sea una realidad el nuevo servicio”, continúa Romero.

Por otro lado, el portavoz lamenta que las costosas actuaciones que se han emprendido durante los últimos años para mejorar la red de saneamiento de la barriada Bazán sigan sin ser suficientes. “Se han gastado más de 2,2 millones de euros y Bazán se sigue inundando y, además, tal y como recordaban los vecinos, la nueva actuación de bombeo sigue sin funcionar porque continúa sin suministro eléctrico. Es urgente que se llegue a un acuerdo con Endesa para que este equipamiento esté operativo de cara a futuras lluvias y temporales y también lo es que se siga mejorando la red de saneamiento de la barriada, renovando el envejecido alcantarillado que transcurre bajo las viviendas una vez que se ha desviado el colector principal”, señala el andalucista.

Romero anima al gobierno socialista a mirar lo que se hizo en materia de alcantarillados por ejemplo durante los dos últimos mandatos andalucistas en la alcaldía entre 2003 y 2011. “Les invitamos a dejar lo superficial para inspirarse en lo hecho por gobiernos que sí tenían claro que la prioridad es el bienestar de los isleños e isleñas. Sin ir más lejos en esos dos mandatos se invirtieron en torno a 20 millones de euros por toda la ciudad y para crear equipamientos que han sido determinantes, como los canales de tormenta de Buen Pastor o Pery Junquera”, detalla el portavoz.