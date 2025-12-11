AxSí exige a Cavada que pida disculpas por celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en un espacio "no accesible para personas con movilidad reducida"

El concejal del grupo municipal AxSí, Lolo Picardo, ha lamentado "la falta de compromiso real del equipo de gobierno de Patricia Cavada con la accesibilidad universal".

El edil andalucista recuerda que el Ayuntamiento de San Fernando anunció que celebraría este año el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con la proyección de la película Diferentes, iguales, el documental de Relatoras Producciones que da voz a las personas con discapacidad y muestra su realidad sin tapujos. El acto parece que tuvo lugar el 3 de diciembre en el Centro de Congresos como una cita abierta al público con coloquio posterior para profundizar en las cuestiones que plantea el trabajo. "Pero nada ha trascendido de dicho acto por parte de la maquinaria propagandística municipal socialista", dice Picardo.

"El documental presenta la realidad, dura y esperanzadora a partes iguales, de las personas con discapacidad y de quienes las cuidan. Y precisamente por eso duele aún más lo que ocurrió. Porque lo que debería haber sido un acto de reconocimiento, inclusión y respeto acabó convertido en un ejemplo flagrante de incoherencia institucional. Varias asociaciones de personas con movilidad reducida de nuestra ciudad no pudieron asistir porque el espacio elegido, el Centro de Congresos, no está preparado para garantizar su acceso. Un evento dedicado a la discapacidad, en un lugar inaccesible. Increíble, pero cierto. De ahí el sospechoso silencio posterior en relación con el acto", explica Picardo.

"En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Ayuntamiento falló justo donde no podía fallar. Organizó un acto para visibilizar la inclusión dejando fuera a quienes más necesitaban estar dentro. Es una falta de sensibilidad, planificación y respeto que no puede justificarse de ninguna manera", insiste el concejal.

La formación señala que se ha anunciado que habrá otra proyección en un espacio accesible, pero aclara que eso no borra lo ocurrido. "El día señalado era el 3 de diciembre y ese día el Ayuntamiento dio la espalda por negligencia a las personas con problemas de movilidad. La oportunidad de demostrar compromiso se perdió y no se recupera con un parche posterior, que, además, empeora la situación pues el lugar propuesto es el CRMF. De la exclusión pasamos directamente ya a la segregación. Si el gobierno de Cavada, después de más de una década en la Alcaldía, es incapaz de proyectar una película en un espacio municipal con accesibilidad es que el balance de su trabajo por la inclusión es el suspenso más absoluto", recalca Picardo.

Por todo ello, AxSí exige una rectificación clara y pública y que las responsables de Cultura y Servicios Sociales pidan disculpas sin rodeos. "La ciudadanía, y especialmente las asociaciones afectadas, merecen respeto, no excusas. San Fernando no puede permitirse que, en pleno siglo XXI, un acto dedicado a la discapacidad excluya precisamente a las personas con discapacidad. Esto no es un error menor: es una metedura de pata monumental que merece asumir responsabilidades", concluye el andalucista.