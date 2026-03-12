La avenida San Juan Bosco se cerrará al tráfico durante cuatro días por la obra de La Magdalena en San Fernando

La avenida San Juan Bosco, en San Fernando, quedará cerrada al tráfico rodado desde la mañana del próximo lunes 16 hasta el jueves 19 ante la ejecución de obras de canalización en el parque de La Magdalena que afectan de lleno a esta vía, transitada a diario por miles de vehículos al enlazar con el nudo de la Venta de Vargas y la Ronda del Estero.

El Ayuntamiento de San Fernando ha anunciado este jueves estas importantes restricciones que se llevarán a cabo la próxima semana aludiendo a la "importante actuación" que tiene que acometerse "para el desarrollo del proyecto del parque metropolitano de La Magdalena".

Concretamente, el corte de tráfico afectará a los dos sentidos de la circulación en el tramo comprendido entre las rotondas de la Venta de Vargas y del 4 de Diciembre, donde se ubica el edificio de la Jefatura de la Policía Local. Las restricciones se aplicarán desde las 9.00 horas del lunes y esperan estar terminadas en la jornada del jueves siguiente.

La intervención -explica en una nota el Ayuntamiento isleño- forma parte de las obras de canalización del futuro parque, consistentes en la conexión de las redes de abastecimiento de agua, saneamiento fecal y suministro de gas con las redes generales que discurren por la avenida de San Juan Bosco. Se trata, por tanto, de trabajos fundamentales para poder continuar con el desarrollo de los viarios y las zonas de tránsito interior del futuro parque.

Durante la ejecución de estos trabajos se establecerá una barrera fija en la confluencia con las rotondas descritas -Venta de Vargas y 4 de Diciembre- lo que provocará la interrupción de la circulación para todos los vehículos, incluidos los autobuses.

En relación con el transporte público urbano, se verá afectada la línea 1 (Bahía Sur–Ardila–Casería de Ossio), concretamente en la parada de San Juan Bosco situada junto a la Jefatura de la Policía Local. Por tanto, durante estos días quedarán sin servicio las paradas de avenida San Juan Bosco 1, Piscifactoría, Cantabria, Arapiles, General Lobo, Santa Rosa, Luis de Ossio y Casería de Ossio.

En cuanto al transporte público interurbano, las líneas M-910, M-911, M-914, M-940, M-941 y M-962 realizarán parada en la rotonda Juan Vargas, junto a la fachada de dicho establecimiento.

Por su parte, la línea M-011, con destino Cádiz, realizará el cambio de sentido en la rotonda del 4 de Diciembre, a la altura de la Jefatura de la Policía Local. Asimismo, se ha establecido que la permanencia de los autobuses en régimen de parada será únicamente el tiempo imprescindible para la subida y bajada de pasajeros.