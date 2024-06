Atendido en San Carlos un parto de urgencia: el primer niño que nace en el hospital isleño en 20 años

San Fernando/El hospital de San Carlos ha atendido a primera hora de este martes un parto debido al colapso de tráfico que se ha registrado a causa de un accidente en la autovía, que impedía llegar con normalidad al Puerta del Mar.

Los padres, precisamente, se dirigían desde San Fernando al hospital de la capital gaditana cuando se tuvieron que dar la vuelta al darse cuenta de que iba a ser imposible llegar y decidieron encaminarse hasta San Carlos, que estaba más cerca aunque este hospital hace más de 20 años que no tiene servicio de maternidad.

La mujer llegó al hospital isleño a las 8.10 horas y dio a luz a las 8.40 horas, según ha confirmado el SAS. Los médicos de los servicios de Urgencias se encontraron ya con un parto en curso que fue atendido por la ginecóloga que pasa consulta en este centro sanitario y por el residente de pediatría.

No obstante, todo discurrió con normalidad. Fue un parto sin problemas, según ha confirmado el SAS. La madre y el niño, que se llama Bryan, han sido trasladados posteriormente al Puerta del Mar en ambulancia para los controles preceptivos, tras lo que se procederá a darles el alta.

El servicio de maternidad del hospital de San Carlos atendió el último parto en febrero de 2002, cuando cerró por la falta de personal. Por entonces, el centro era todavía militar.

No obstante, dos años después, en febrero de 2004, se registró también un caso similar al que se ha vivido en la jornada de este lunes al atenderse un parto de urgencia en el hospital isleño. Entonces, fueron unas protestas del sector naval las que provocaron un auténtico caos circulatorio en toda la Bahía impidiendo igualmente llegar hasta el Puerta del Mar. No obstante, en esta otra ocasión el bebé no nació en San Carlos sino en el mismo domicilio de la familia, tras lo cual fue rápidamente trasladado al hospital isleño para ser asistido.

Así que hace la friolera de 20 años que en este hospital de San Fernando no se atendía un parto. De hecho, que en San Carlos vuelva a contar con un servicio de maternidad -y que por tanto vuelvan a nacer niños en San Fernando- es una vieja reivindicación que figura entre las demandas históricas que acompañan al hospital isleño, que hace 10 años que dejó de ser militar y pasó de las manos de Defensa a las del Servicio Andaluz de Salud para integrarse en la red sanitaria pública.