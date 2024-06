El nuevo hospital de Cádiz, ¿necesidad o capricho?

El proyecto del nuevo hospital de Cádiz presenta, hasta la fecha, un encefalograma plano. Las palabras sobre su construcción, miles y de todos los colores políticos, no se han traducido nunca en actividad, de manera que los años y la desesperación se acumulan sobre el abandonado solar designado desde el principio de los tiempos para levantar el nuevo complejo hospitalario. Sonrojante incapacidad política al margen, con su última e inexplicable hasta ahora vuelta de tuerca incluida, se hace conveniente acercarse a los actores sanitarios de Cádiz, a los profesionales que día a día prestan su servicio en el hospital Puerta del Mar y que conocen las entrañas del edificio al que se pretende jubilar, de sus capacidades y limitaciones, para a través de ellos conocer, más allá de la inoperancia administrativa, si el proyecto del nuevo hospital de Cádiz es realmente una necesidad o, por el contrario, un capricho surgido en tiempos de bonanza.

A través de las organizaciones sindicales, correas de transmisión directa del sentir de los trabajadores, y de los colegios profesionales del sector, se ofrece una radiografía básica de un pensamiento que no es único, aunque sí mayoritario, y que aboga en su conjunto por la construcción más inmediata que tarde (urgente sería una palabra demasiado sarcástica) de un nuevo hospital. CSIF, UGT, Sindicato Médico y Comisiones se muestran a favor, mientras Autonomía Obrera-CGT se opone y los colegios profesionales de médicos y enfermería apelan a su construcción pero poniendo el acento en la gestión que afecta directamente al déficit de sanitarios.

Como resumen, quienes apuestan por un nuevo hospital defienden que el actual, el Puerta del Mar, se ha quedado antiguo y no tiene, por su ubicación en la ciudad, capacidad de crecimiento más allá de los “parches” que se han realizado en los últimos años con la instalación de módulos provisionales, la creación de oficinas y servicios en el túnel de acceso o el sótano o la ampliación y mejoras de algunos departamentos a costa de trasladar o eliminar otros. Pero advierten: hace falta un hospital nuevo, pero no cualquier hospital, sino un complejo amplio y moderno que mejore al Puerta del Mar pero que, y aquí está el peligro, no lo iguale o se quede apenas un escalón por encima de las actuales instalaciones.

Por el contrario, quienes defienden que un nuevo hospital no es necesario argumentan que el anuncio, en tiempos de los socialistas al frente de la Junta, fue “electoralista” y respondió a un interés inmobiliario. Abogan por gestionar mejor, en todos los sentidos, el Puerta del Mar.

CSIF: “Este hospital no da para más”

“Hace muchos años que venimos denunciando la necesidad del hospital nuevo. Sobre todo porque el hospital en el que estamos es un edificio que fue diseñado hace 50 años, cuando era otra la medicina que se practicaba y las necesidades asistenciales eran diferentes. Y, sobre todo, la población era diferente. Ahora está mucho más envejecida, con patologías diferentes y un tipo de medicina muy diferente”.

Así se pronuncia Carlos Orihuela, delegado sindical de CSIF, sindicato de funcionarios, en el Puerta del Mar, que abunda en la escasez de espacio pero desde la perspectiva laboral: “Se ha generado la necesidad de crear nuevos espacios dentro de ese edificio, para adaptar esta nueva tecnología, pero destruyendo otros espacios. Y siempre ha sido en detrimento de los propios profesionales. Por ejemplo, ni la mitad de los profesionales tiene una taquilla en los vestuarios. El resto se tiene que cambiar en un cuarto de baño o en los propios controles de enfermería. O los médicos de guardia, que tienen que descansar en cuartos con dos literas”.

Y aunque reconoce que el hospital de San Carlos, en San Fernando, puede paliar en parte las carencias del Puerta del Mar porque tiene “espacio y está infradotado”, desde el CSIF se defiende la necesidad de un nuevo hospital: “La medicina sigue avanzando, de manera que el planteamiento del nuevo hospital tendrá que tener en cuenta que esa mejora tecnológica seguirá creciendo, y hacerlo de tal manera que los espacios sean adaptables, que no sean cosas fijas e inamovibles. Mejorar los accesos, contar con un helipuerto...”.

Construcciones a modo de chabolas en una de las tapias del solar. / Julio González

¿Y es urgente construir un nuevo complejo hospitalario en la capital?: “Urgente era hace diez años, ahora es una emergencia. Este hospital no da para más. El problema de todo esto es hacer política con la salud. Hay cosas con las que no se debería hacer política. Esto no es una cuestión de quién corta el lazo de inauguración, de quien lo ha hecho. Al final, lo hace la ciudadanía con sus impuestos”.

Sindicato Médico: “San Carlos es un desahogo”

También accede a dar su opinión el Sindicato Médico, que no duda en sus argumentos: “Sí, hace falta un hospital nuevo en Cádiz capital. No hay ninguna duda. Para empezar, el que tenemos se ha quedado pequeño y obsoleto. Salta a la vista: se han tenido que hacer ampliaciones, sin ir más lejos el hospital de día médico se ha hecho cubriendo o tapando los bajos del hospital, y la UCI pediátrica se ha hecho cerrando una azotea”.

“La situación de las consultas externas también es muy llamativa -continúa el Sindicato Médico-. Su espacio se ha quedado pequeño, es un puzzle. Cuando hay necesidad de trasladar un servicio o cambiar un espacio, obliga a trasladar otro. Al final se están haciendo añadidos, se está tabicando, trasladando... Se ha quedado absolutamente pequeño”.

Y para este grupo sindical, la consecuencia es clara: “Hay mucha carencia de espacios en el hospital. ¿Cómo se está paliando? Como buenamente se puede, con las medidas que relatamos y con San Carlos que, evidentemente, ha resultado un desahogo para trasladar allí cosas, como el servicio de oftalmología. Allí cada vez hay más actividad. Está sirviendo de desahogo, pero no solapa la necesidad de un nuevo hospital. Hay que tener en cuenta que el Puerta del Mar es un hospital de referencia al que vienen pacientes de otras áreas sanitarias porque hay especialidades que cubren toda la provincia”.

“Unas nuevas instalaciones que, para empezar, necesitan más metros cuadrados. Sabemos que la arquitectura hospitalaria ha avanzado mucho, pero es necesario que no se pierdan camas a pesar de los nuevos modelos de hacer medicina. Lo que no podemos permitir es darnos el lujo de perder más camas de las que se han ido perdiendo en los últimos años. Si se plantea un proyecto o se construye finalmente un hospital, que al cabo de cinco años no nos veamos con los mismos problemas. Entonces, no hemos hecho nada”, se explica desde elSindicato Médico.

Y, recordando el “escepticismo” que ante el nuevo proyecto existe en los trabajadores del hospital, el Sindicato Médico remata: “Hace falta un buen hospital moderno, de especialidades, que no sea con menor espacio ni menos camas de hospitalización de las que tenemos y que, con vistas al futuro, sea un proyecto moderno. Por ejemplo, con un área de consultas externas que fuera accesible y que estuviera de algún modo separada del área de hospitalización”.

UGT: “Hace falta un hospital para toda la provincia”

La sección sindical de UGT en el hospital Puerta del Mar también defiende el proyecto de un nuevo hospital. Los delegados José Antonio Bonassi y David Fernández argumentan su idea: “Para nosotros hay un dato fundamental: esto es un hospital de referencia, no es un hospital sólo para la ciudad de Cádiz. Atendemos la provincia de Cádiz y Ceuta, y tenemos todas las especialidades que tiene el SAS creadas y todas las intervenciones novedosas, todas tienen que estar en un hospital de referencia. ¿La necesidad de construir un hospital de referencia? Por nuestra parte, sí, evidentemente. Y queremos que esa infraestructura vaya acorde a lo que representa un hospital de referencia del siglo XXI, que se haga con todas las garantías para atender a la población de toda la provincia de Cádiz”.

Aunque desde UGT, también, se mantiene una posición crítica hacia la evolución, a su juicio negativa, del Puerta del Mar en los últimos años: “Es un centro de referencia, sí, pero este hospital ha perdido bastante el concepto de esa palabra. Ha ido perdiendo un poco de prestigio. Era un centro de referencia, pero el concepto hoy día es que se tienda a una menor hospitalización, que el paciente entre y vaya a su casa directamente, que se cierren muchos servicios, que se cierren plantas en verano... Todo eso va en detrimento del hospital”.

Bonassi y Fernández quieren que la reflexión sobre el nuevo hospital vaya de la mano de las carencias que observan en el actual centro: “Nuestra batalla es continua por que aquí no se pierdan servicios, como está pasando con las pruebas nocturnas en el laboratorio de microbiología, o que no haya psiquiatría permanente de lunes a domingo. Muchos pacientes hospitalizados, sobre todo de larga duración, demandan atención porque desarrollan problemas psicológicos”.

“Haríamos un hospital nuevo -explican-. ¿Pero lo vamos a dotar con toda la tecnología y con toda la infraestructura y con todo el personal que es necesario o vamos a hacer un parche, o vamos a poner una piedra y a hacernos la foto? Cádiz necesita un gran hospital nuevo, de vanguardia, de los grandes, un hospital moderno al que los profesionales quieran venir a trabajar. Que tenga aparcamientos. Muchos compañeros de la provincia no quieren venir aquí porque no pueden aparcar el coche. Hay gente que ha rechazado contratos y trabajadores que se tienen que gastar 100 euros al mes en un parking”.

Actuales obras en el acceso principal del hospital Puerta del Mar. / Julio González

Los representantes de esta sección sindical en el Puerta del Mar destacan el papel que puede jugar San Carlos, pero sin que su ampliación de servicios suponga olvidarse del nuevo centro: “San Carlos forma parte de nuestro complejo hospitalario. Es verdad que necesita dotación, es un hospital que tiene muchas plantas vacías. San Carlos se necesitaría sólo para lo que es San Fernando y Chiclana. Es una cuestión de organización del mapa sanitario. Si estuviera al cien por cien, descargaría un poco; pero aún así seguimos necesitando un hospital de referencia”.

“Luego está la vertiente política. No se entiende la lentitud, la desidia. Tienen que ir todos a una, todas las administraciones, porque esto es una necesidad básica para toda la población que debe estar por encima de colores políticos. Los responsables tienen que mirar por el bien de una población con un hospital que presenta deficiencias; las tripas de este hospital son muy antiguas”, explican antes de mostrar incluso algunas dudas acerca del solar elegido para el nuevo hospital, al que, a la espera de conocer el verdadero proyecto al detalle, consideran que puede ser insuficiente: “A veces pensamos que el Puerta del Mar actual no cabe en esos terrenos”.

Comisiones Obreras: “Hospital nuevo pero con personal suficiente”

“Necesitamos hospitales públicos. Nos prometieron hace muchísimos años un comarcal que nunca vino. Ese dinero se derivó a la privada, como todo el mundo sabe. La población de Cádiz necesita un hospital bien equipado, con personal suficiente y tecnología para hacer frente a una ciudadanía cada vez más necesitada. El actual hospital, entre pequeño, obsoleto y que cierran camas..., se junta todo. La población se duplica en verano y cada vez la población tiene más edad y las necesidades van creciendo”. Así se pronuncian desde la sección sindical de Comisiones Obreras, en una reflexión que sigue la línea mayoritaria.

Pero el sindicato vincula el futuro nuevo centro hospitalario con una mayor apuesta, y por tanto inversión, en medios humanos y materiales: “No están contratando a médicos, ahora quieren que los MIR hagan como médicos, sin tutelaje, que eso es de locos. Y es que necesitamos personal que no se vaya fuera, que estén aquí porque estén bien pagados y tengan unos contratos en condiciones. Hace falta un hospital nuevo, pero que esté dotado de personal suficiente, con tecnología, aparataje en condiciones y el material necesario”.

Para Comisiones, la construcción del nuevo hospital es “fundamental” para Cádiz y su provincia, al tiempo que estima que no se puede esperar mucho más y que una mejor utilización de San Carlos no solucionaría el actual problema: “El gerente del Puerta del Mar quiere poner a funcionar San Carlos a pleno rendimiento, que ahora mismo no lo está. En verdad, hay poco personal, muy poco, y gente muy quemada porque están doblando turnos. Ahora mismo, en general, la sanidad no está pasando por su mejor momento. Pero San Carlos a pleno rendimiento no significa que no haya nuevo hospital. Necesitamos nuevo hospital porque Cádiz abarca toda la población colindante”.

Autonomía Obrera-CGT: “El hospital nuevo no va a solucionar los problemas”

Y entre tanto apoyo al proyecto del nuevo hospital, surge una voz discordante: la de los sindicatos Autonomía Obrera y CGT, dos formaciones que comparten representación en la junta de personal del hospital y que, desde un principio, desde que se anunció el proyecto de construcción de otro hospital para tirar el Puerta del Mar, se mantienen firmes en su posición.

Pedro Ragel actúa como portavoz: “Lo que hay que mejorar no es el edificio, es la actividad que se puede hacer perfectamente en este hospital. ¿Que hay cosas que se deben mejorar en el edificio? Sí, pero no es un edifico obsoleto. Tiene problemas de mantenimiento porque el mantenimiento ha sido muy deficitario y se han externalizado muchas obras que han sido un auténtico desastre”.

Tira de historia Ragel para recordar la génesis del proyecto presentado cuando los socialistas gobernaban en la Junta: “La construcción de un nuevo hospital surge como una ocurrencia del PSOE para contrarrestar las megaobras de Teófila Martínez. Fue electoralista y populista, y se saca, además, en un momento de boom inmobiliario: se trataba de hacer un hospital nuevo a costa de un pelotazo urbanístico en la parcela del hospital”.

Tres son los argumentos que se utilizan desde Autonomía Obrera y CGT para justificar su posición contraria al nuevo hospital: “Primero, porque el hospital que plantean hacer es de la misma capacidad que el Puerta del Mar, con algunas camas más. Por tamaño del hospital no es, porque el hospital no va a crecer. Eso de que el hospital se ha quedado chico se cae por su propio peso. Eso es mentira porque un tercio del hospital permanece cerrado una buena parte del año. Si es pequeño, ¿por qué lo cerráis?”.

“Segundo argumento: este hospital está viejo. Si se compara con los principales hospitales de cada provincia andaluza, este y el de Huelva son los más nuevos que hay. Málaga es antiquísimo, el edificio principal del Virgen del Rocío es muy antiguo. Según el año de construcción, este es de los más modernos”, señala Pedro Ragel, quien reconoce los achaques del edificio pero plantea que se afronten desde un plan director de actuaciones que evite que cada gerente haga obras según su criterio: “Esto ha funcionado como pollo sin cabeza en cuestión de la gestión de las obras hospitalarias. Cada vez que llegaba un gerente, se le ocurría hacer obras en determinada área y lo que había hecho el anterior lo deshacía”.

“Se están haciendo inversiones millonarias año tras año -afirma Ragel-. El coste lógico, si se va a hacer un nuevo hospital, sería el mantenimiento mínimo para que funcione. Si mi idea es realmente hacer un hospital nuevo, no invierto la pasta que estoy gastando. Es tirar el dinero”.

Y, finalmente, San Carlos: “Tenemos un hospital en San Fernando que está vacío. ¿San Carlos sería alternativa a la construcción de un nuevo hospital? Hombre, es una parte. Nosotros partimos de la base de que el hospital tiene que tener actividad. Y el espacio de San Carlos lo tenemos, pero el verano pasado los quirófanos cerraron a cal y canto, no se operó en todo el verano, y después nos hablan de las listas de espera”.

“Lo del hospital nuevo no va a solucionar los problemas. Si los recursos fueran ilimitados, el hospital nuevo que haga falta. Pero los recursos no son ilimitados, y está habiendo muchos problemas de personal por falta de contratación. Hacer un hospital nuevo no va a solucionar esto. La mejora pasa por más y mejores contrataciones, y en esa línea no va el SAS precisamente, que está primando la sanidad privada con los conciertos”.

Colegios de Médicos y de Enfermería: llamada a las necesidades de los profesionales

Por último, cabe tomar el pulso a los sanitarios pero desde otro colectivo que también los representan, desde la óptica de sus colegios profesionales. El Colegio de Médicos de Cádiz y el de Enfermería son claros en una posición que trata de alejarse del debate político para aterrizar en el espinoso tema de la gestión del personal hospitalario, quizás la piedra angular por la que el sistema ha entrado en una preocupante crisis en Andalucía.

Así, Juan Antonio Repetto, presidente del Colegio de Médicos, centra su respuesta en una urgencia distinta a la del nuevo equipamiento: “El nuevo hospital es ahora mismo una incógnita. En cuanto a su necesidad o urgencia, lo perentorio en estos momentos es abordar de una vez por todas las necesidades auténticamente urgentes de profesionales sanitarios y el déficit presupuestario que arrastra históricamente nuestra sanidad”.

“Estas soluciones -continúa Repetto- han quedado suspendidas en el tiempo y, de la misma forma, está ocurriendo con el nuevo hospital para Cádiz, una propuesta que no ha sido desarrollada por ninguna de las administraciones, indistintamente de su signo político, ya sea desde el ámbito municipal o autonómico”.

“Desde el Colegio de Médicos siempre hemos mantenido que la sanidad debe quedar al margen de la trifulca política. Mientras esto no se consiga, seguiremos hablando lamentablemente de iniciativas sin una clara visión y un objetivo definido y de proyectos ahogados en la confusión”, concluye.

En una línea similar se pronuncia Rafael Campos, presidente del Colegio de Enfermería: “Por supuesto que un nuevo hospital con nuevos equipamientos y dotación vendría a dar mejor respuesta a las necesidades de la población que tiene asignada, pero, a nuestro entender, esta importante inversión sería oportuna cuando tengamos resuelto la gravísima situación de falta de personal y sustituciones que repercute en la atención directa a los pacientes y familiares”.