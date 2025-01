La Asociación de Clubes Deportivos de San Fernando defiende las subvenciones municipales: "No solo son necesarias, son fundamentales"

San Fernando/La Asociación de Clubes Deportivos en San Fernando ha lanzado este jueves un comunicado defendiendo la continuidad de las subvenciones del Ayuntamiento isleño, que considera necesarias para que estas entidades y sus socios -es decir, cientos de isleños que se ejercitan en distintas disciplinas- puedan seguir practicando deporte y compitiendo.

"¿Son necesarias las subvenciones del Ayuntamiento a los clubes de San Fernando? Tajantemente sí, ni se pueden suprimir, ni se pueden disminuir", afirma la entidad.

El comunicado viene al hilo de la reciente aprobación de los presupuestos, que incluyen una partida de más de dos millones de euros para subvenciones y patrocinios de todo tipo (no solo con los clubes deportivos), y de las críticas que dichas cuentas han despertado entre algunos partidos de la oposición. La más sonada en este sentido ha sido la del grupo municipal VOX, que ha hablado en varias ocasiones de "barra libre de subvenciones" e, incluso, ha llegado a asegurar que "se pretende crear dependencia de asociaciones y todo tipo de voluntades".

La Asociación de Clubes Deportivos en San Fernando, no obstante, no hace alusión alguna en su comunicado ante estas críticas contra la política de subvenciones del Ayuntamiento isleño. Pero, en este contexto, defiende a ultranza dichas ayudas.

"Los clubes hacen una labor social y educativa, la mayor parte de las veces de manera altruista puesto que ese dinero aportado por el Ayuntamiento, va destinado a los desplazamientos especialmente", explica.

"Tenemos que dejar claro que los clubes de La Isla, son clubes amateur y que su labor está encaminada a potenciar los valores del deporte especialmente el respeto, el compañerismo, la honestidad, la disciplina, la tolerancia, el trabajo en equipo, el espíritu de superación, etc... El deporte cuesta dinero y estos clubes amateur, mayoritarios o minoritarios, están organizados de manera que sus socios, que son socios deportistas, pagan por jugar, pagan por su licencia, pagan por sus equipaciones, pagan gran parte de los desplazamientos a otras localidades, etc... Mucho más sin son deportistas no federados", expone.

Las subvenciones concedidas por diferentes instituciones -ya sea el Ayuntamiento, la Diputación o la Junta de Andalucía- vienen a paliar todos estos gastos, evidentemente, sin llegar a cubrirlos en su totalidad.

Por otro lado, expone la Asociación de Clubes Deportivos, "solicitar subvenciones supone para los clubes que, de manera totalmente altruista, los directivos se empleen a fondo en cumplimentar todos los requisitos necesarios, buscar los justificantes de gastos, hacer un balance contable y el correspondiente presupuesto, todo esto, en la mayor parte de las veces, sin tener conocimientos profesionales aunque cumplen y se asesoran para hacerlo correctamente y dentro de los plazos legales".

Las subvenciones -recalca- "no solo son necesarias, son fundamentales y además incluso, su cuantía debe ser aumentada considerando, incluso, a las secciones de los clubes que cuentan con deportistas no federados, máster, etc...".