Asihtur distinguirá a Carmen Benítez, de El Bodegón Andalucía, y a María Auxiliadora Mota, de La Amistad de Dori, con motivo del 8M de San Fernando

La Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur) ha dado a conocer el nombre de las personas a las que este colectivo homenajeará con motivo del Día Internacional de la Mujer (8M). Estas distinciones se entregarán durante un acto que tendrá lugar el próximo lunes 9 de marzo a partir de las 19.30 horas en el auditorio del Centro de Congresos y Exposiciones Cortes de la Real Isla de León y que irá acompañado de la proyección de trabajos audiovisuales sobre las galardonadas. Como ya es habitual, la asociación reconocerá a mujeres pertenecientes a los sectores de la hostelería y del comercio. En el primer apartado este año se premiará la trayectoria de Carmen Benítez, del Bodegón Andalucía; mientras que en la segunda categoría se distinguirá la labor de María Auxiliadora Mota, de La Amistad de Dori.

En el caso de Muñoz se reconoce su labor como fundadora hace 40 años, junto a su marido, del conocido establecimiento hostelero El Bodegón Andalucía, situado en el entorno de la Barriada Andalucía. La premiada estuvo trabajando en este negocio familiar durante 25 años, principalmente en labores de cocina, hasta que le pasó el testigo a su hijo Alfonso. Muñoz logró que el bar se convirtiese en todo un referente gracias a su cocina casera y tradicional y, sobre todo, a sus caracoles, que se preparan siguiendo una receta de su madre y que, a día de hoy, siguen siendo todo un puntal para el local.

Por su parte, a Mota se le premia una trayectoria que en septiembre también cumplirá 40 años y que comenzó con una primera etapa en la calle Cayetano del Toro, como Confecciones La Amistad, y luego, a partir de 2013, continuó en la calle Antonio López con la apertura de La Amistad de Dori. El negocio que regenta se especializa en lencería y corsetería de señora y en moda infantil, desde bebé de canastilla hasta la moda casual y la ropa para eventos. Se trata de un negocio familiar que iniciaron sus padres y cuya tercera generación está asegurada gracias a la hija de la premiada.

Es el décimo año consecutivo que Asihtur se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con dicho acto. De esta forma, Carmen Benítez y María Auxiliadoira Mota se unen a una lista de homenajeadas formada por Rosa Prius, de Casa Naca; Elvira Loureiro, de La Gallega; Lela Fontao y Conchi Torres, de la Venta de Vargas, Mari Paz Amador, del Bar Royalty; Regla Román y sus hijas, de Salina San Vicente; Rosario Muñoz, de Casa Miguel; Rosa Marín, del Restaurante Sancho Panza; Mari Carmen Prieto, de La Corchuela-Casa Muriel; Pilar Rodríguez, de Corsetería Zady; Ana Muñoz, de La Cantina del Titi (Casa Bartolo); y Carmen Ortíz, de Piment Moda.

El presidente de Asihtur, Juan López, ha dado su enhorabuena a las homenajeadas y ha recordado la naturaleza anual de este reconocimiento que otorga este colectivo. “Asihtur cumple una década reconociendo la labor y la trayectoria de mujeres cuya entrega, sacrificio y pasión por su trabajo han inspirado y siguen inspirando a la hostelería y el comercio de San Fernando, dejando claro que el talento no entiende de género”, explica López.