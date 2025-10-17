Arranca una nueva temporada en el Teatro de las Cortes con el concierto del grupo Elefantes y todas las entradas agotadas

El grupo Elefantes y Javier Ruibal, que este fin de semana actuarán en el Teatro de las Cortes de San Fernando

El Teatro de las Cortes volverá a levantar el telón este fin de semana. Arranca la programación de otoño y lo hace con dos señaladas citas músicales: los conciertos que ofrecerán el grupo Elefantes y Javier Ruibal.

Tras conmemorar en 2024 sus 30 años de trayectoria con una gira histórica, Elefantes vuelve a estar de aniversario este año porque se cumplen 25 años de ‘Azul’, el disco que marcó un punto de inflexión en su carrera y que abrió las puertas a un nuevo milenio con un sonido "renovado y sin prejuicios".

De la mano de Enrique Bunbury como productor, articularon un LP impecable, en el que la banda fusionó con maestría el rock de influencia anglosajona con tintes arrabaleros y melodías envolventes, un desafío poco común en los años 2000. Sus 13 canciones definieron la trayectoria musical de Elefantes y dejaron una huella imborrable en una generación que, dos décadas y media después, sigue al lado de Elefantes, coreando sus letras con la misma pasión.

Ahora, Shuarma (voz y composición), Jordi Ramiro (batería), Julio Cascán (bajo) y Álex Vivero (guitarra) rinden homenaje a 'Azul' con este show único y especial que recorre las principales ciudades españolas y que dará también el salto a México.

A San Fernando, la banda llega este viernes a las 20.00 horas para abrir la temporada de otoño con un directo en el que revivirán los éxitos de ese discho que consolidaron su identidad sonora. "Un concierto irrepetible, una celebración de su legado musical que promete emocionar y que será difícil de olvidar para los asistentes", se advierte.

La cita, desde luego, ha despertado una gran expectación y ha conseguido colgar el cartel de entradas agotadas en el gran escenario isleño.

Pero el fin de semana contará también con un segundo concierto, el sábado 18 a las 20.00 horas, que correrá a cargo del cantautor Javier Ruibal, que regresa al Teatro de las Cortes con su espectáculo Saturno Cabaret.

Se trata de una propuesta ideada, compuesta, y escrita por Javier Ruibal que va más allá de un concierto sin ser un previsible musical al uso. Con arreglos de Javier López de Guereña, una cuidada escenografía y un elegante vestuario que nos trasladan a la época e interpretado en directo por una banda de ocho músicos que acompañan a Javier (la Orquesta del Cabaret), a los que se suman dos bailarines para darles aún más vida a las canciones.

"Saturno Cabaret es un retrato de la época a través de una galería de personajes tratados con el humor y la ternura imprescindibles para hacer de este espectáculo un espejo donde mirar lo que fuimos y cómo supimos salir dignos, aunque no ilesos, de aquel tiempo de oprobio y represión", se explica.

El espectáculo cuenta con la dirección escénica de Juan Echanove y Bernardo Sánchez, y coreografía de Lucía Ruibal y David Nieto.