Arranca este martes una nueva edición de la Semana del Teatro Aficionado en San Fernando

Una nueva edición del Festival de Teatro Aficionado 'José María Castañeda Luace' llega este martes 21 al Teatro de las Cortes, que además acaba de dar comienzo a la temporada de otoño con dos conciertos muy sonados: los que ofrecieron el pasado fin de semana el grupo Elefantes y Javier Ruibal, que trajo hasta el principal escenario de La Isla su propuesta Saturno Cabaret.

El grupo de teatro de la Asociación Histórico Cultural 24 de Septiembre será el encargado de abrir el telón este martes 21 con la obra No hay ladrón que por bien no venga. Mañana será el turno de Candiles con Las costureras de Dios. Y el jueves, el grupo Simpatía –del Círculo de Artes y Oficios– cerrará la primera semana de este ciclo dedicado al teatro amateur que cumple ya nueve ediciones con la representación de Cinco minutos nada menos.

Las funciones se retomarán ya la próxima semana, si bien tanto el sábado como el domingo el Teatro de las Cortes abrirá sus puertas para las funciones incluidas en la temporada de otoño:Música para Hitler y Poncia, que cuenta con Lolita en el reparto. Ambas, previstas respectivamente para las tardes del sábado y el domingo, han conseguido agotar ya todas las localidades disponibles.

De esta forma, el 'José María Castañeda' volverá a escena el martes 28 con el grupo Impulsos (de la asociación Clara Campoamor) y la obra Verano en diciembre. El miércoles 29 será Teatro Studio 21-EME Teatro el que tome el relevo sobre las tablas del Teatro con Ubú en Pelukas. Y el jueves, La Gaviota Teatro, que será la compañía invitada este año al festival, cerrará el programa con la obra titulada La misma historia.

Las representaciones, como viene siendo habitual en el Teatro de las Cortes, darán comienzo todas a las 20.00 horas. Y las entradas para las funciones están disponibles a través de la plataforma digital de venta de localidades del Teatro de las Cortes, aunque también pueden adquirirse en la taquilla física una hora antes de cada representación, así como los martes de 11.00 a 13.00 horas y los jueves de 17.30 a 19.30 horas (en el propio Teatro).