Arde un vehículo estacionado en el parking de un búrguer en San Fernando

La pronta intervención de los agentes de la Policía Local evitó que el incendio que se declaró en el interior de un turismo estacionado en la zona de aparcamiento de un búrguer, en San Fernando, se extendiera a los vehículos colindantes y adquiriera mayores proporciones.

Los hechos ocurrierron pasadas las nueve y media de la noche del lunes en la confluencia de las calles Luis Milena y Escopeteros Salineros cuando uno de los coches estacionados salió ardiendo inesperadamente.

De hecho, fue el propio propietario del vehículo siniestrado el que dio la voz de alarma tanto al establecimiento colindante como al 092 al darse cuenta de que empezaba a salir un humo espeso que se introdujo en el interior del coche a través de los conductos de aire y que rápidamente derivó en llamaradas de fuego vivo.

Estado en el que quedó el vehículo afectado por el incendio en San Fernando / Redacción San Fernando

Los primeros en personarse en el lugar de los hechos fueron los agentes de la Policía Local, que se apresuraron en poner la situación bajo control estableciendo un control de seguridad y haciendo uso de los extintores de dos vehículos patrulla para intentar sofocar al incendio. En esos momentos, maniobraron para apartar al vehículo que estaba más próximo al foco del incendio, de manera que consiguieron aislar el fuego para que no se propagara por el resto de la zona de parking, por las que se podría haber extendido fácilmente en cuestión de segundos dadas sus reducidas dimensiones, de manera que las llamas -como ha ocurrido en alguna que otra ocasión- podrían haber afectado a un gran número de vehículos.

Instantes después llegó una dotación de bomberos procedente del parque de San Fernando que se hizo cargo de las labores de extinción del fuego hasta que el incendio quedó completamente sofocado. El vehículo afectado ha quedado completamente calcinado. Los daños, además, son especialmente notorios en el interior del coche.

Por el momento se desconocen las causas que motivaron el origen del incendio aunque se sospecha que pudo tener su origen en un corto en el sistema eléctrico bajo el capó del vehículo.

Los agentes de la Policía Local informaron también a los titulares de los vehículos afectados de los trámites a realizar con sus respectivas compañías aseguradoras.