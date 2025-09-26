Aprobada por unanimidad la concesión de la Medalla de la Ciudad al Cuerpo Nacional de Policía en San Fernando

El Pleno ha aprobado este viernes en San Fernando por unanimidad la concesión de la Medalla de la Ciudad al Cuerpo Nacional de Policía, reconocimiento que llega a modo de agradecimiento por los servicios prestados en la localidad y que se impulsó con motivo de la conmemoración de su bicentenario, que se celebró en 2024.

La propuesta ha llegado a la sesión plenaria tras completarse la tramitación del expediente, según lo dispuesto en el Reglamento de Honores y Distinciones de San Fernando. Y ha suscitado el apoyo unánime de todos los grupos municipales, que han destacado su vocación de servicio, su profesionalidad y el papel que desempeñan "como garantes de la seguridad ciudadana y de la seguridad pública" en una sociedad democrática.

También se ha destacado su implicación con la ciudad de San Fernando, por cuya Comisaría han pasado 847 policías pertenecientes a diferentes escalas. Fue la portavoz del PP, María José de Alba, la que dio el dato, al tiempo que recordaba que la iniciativa había sido promovida en abril del año pasado por su partido.

El portavoz de VOX, Carlos Zambrano, aplaudió igualmente la concesión de esta distinción, a la que su partido se adherido también por escrito. "Es una distinción más que merecida", dijo.

Por su parte, desde AxSí, Lolo Picardo quiso resaltar el "compromiso" del Cuerpo Nacional de Policía con la seguridad de todos y la libertad.

La concejala de Cultura, Pepa Pacheco, se encargó también de dar cuenta de los pormenores del expediente promovido por el Ayuntamiento de San Fernando a lo largo de los últimos meses que justifica la concesión de tal distinción, a la que ahora toca poner fecha.