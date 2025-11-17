Antonio Canales, Premio Leyenda del Flamenco en San Fernando

El consagrado bailaor Antonio Canales fue reconocido el sábado en San Fernando con el premio Leyenda del Flamenco, con el que se distingue su trayectoria artística y su aportación a este arte. El acto se enmarcó dentro de la conmemoración del Día Internacional del Flamenco, que contó en La Isla con otras destacadas citas como el concierto que ofreció en el Real Teatro de las Cortes Ángeles Toledano. Este galardón, que han recibido artistas como Rancapino, José Mercé o Fosforito, se otorga por la triada que forman la tertulia flamenca La Fragua, la productora Flamenco La Isla y la Venta de Vargas. En este popular establecimiento, precisamente, es donde se celebró el acto de entrega del premio. La concejala de Cultura, Pepa Pacheco, se encargó de hacer entrega del mismo a Antonio Canales, que se mostró muy agradecido.