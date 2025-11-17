Ángeles Toledano protagoniza el Día Internacional del Flamenco en San Fernando

La cantaora y compositora jiennense Ángeles Toledano protagonizó en la noche del sábado el acto central de la programación preparada por el Ayuntamiento de San Fernando para conmemorar el Día Internacional del Flamenco. El Consistorio apostaba así por ceder el testigo a una de las voces más prometedoras y que más ha dado que hablar en el panorama actual. La artista aterrizó en el escenario del Real Teatro de las Cortes con la gira promocional que acompaña a su debut discográfico, el álbum Sangre Sucia. Como era de esperar, llenó el principal escenario isleño y emocionó al público con un recital de primera. La celebración del Día Internacional del Flamenco dejó también otros actos en La Isla como la entrega del premio Leyenda del Flamenco al bailaor Antonio Canales, que tuvo lugar en la Venta de Vargas. Y la programación continuará esta semana con nuevas citas.