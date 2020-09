Dan de alta a dos trabajadores de Casa Pepe con PCR positiva en San Fernando

El pasado 7 de septiembre, el restaurante Casa Pepe, uno de los establecimientos hosteleros más conocidos que existen en San Fernando, anunció que cerraba sus puertas durante unos días tras confirmarse el positivo por Covid de uno de sus trabajadores. El local se sumaba así a la larga lista de negocios de la provincia y del entorno de la Bahía que se han visto afectados por el coronavirus y que han tenido que echar la baraja.

Al hacerse las pruebas, dieron la cara otros positivos entre la plantilla durante los días posteriores: hasta 4 en total, según explica el dueño del local, José Antonio Ramírez.

El negocio ha estado cerrado durante 15 días. A principios de la semana se anunció su reapertura para este martes 22. El bache se había superado y todo parecía volver a la normalidad. La sorpresa, no obstante, llegó en esta misma jornada cuando una de las trabajadoras del restaurante volvió a dar positivo en la última prueba practicada. Aquello, en principio, no afectaba a la reapertura del negocio ya que se contaba con que esta empleada, que trabaja en la cocina, siguiera de baja y manteniendo el debido aislamiento en su domicilio hasta que se curara totalmente y pudiera volver al trabajo.

Sin embargo lo que ocurrió fue justo lo contrario, asegura el dueño de este establecimiento de San Fernando. A pesar de seguir dando positivo, su médico le dio el alta considerando que puede volver al trabajo, una decisión que dejó boquiabierto al propietario del local. "No entendemos nada", asegura. Pensaban que se trataba de un error pero tras realizar varias gestiones con sus asesores e, incluso, consultar con la Policía Local, que se encarga del seguimiento de los casos de coronavirus y está en contacto con los afectados, se confirmó que no había nada que hacer. Es más, hoy ha conocido que un segundo trabajador del establecimiento, que también se había visto afectado por el Covid y que ha vuelto a dar positivo en la PCR, también ha recibido el alta médica.

"Tengo que darles de alta de nuevo a pesar de que sigue dando positivo en pruebas que se le han hecho hace dos días", dice José Antonio, que considera completamente "injusto" estos nuevos criterios después de 15 días de obligado cierre con sus evidentes consecuencias económicas para el negocio.

Claro que dichos empleados -aclara- no volverán hasta que no estén completamente curados. "Nadie que dé positivo va a estar trabajando en restaurante", afirma el propietario del establecimiento, indignado con lo que ha ocurrido. Los clientes, asegura, pueden estar tranquilos porque el personal que está trabajando en el local ha dado negativo en la PCR. Lo que no entiende es cómo tiene forzosamente que volver a dar de alta a estos trabajadores -hay un tercero pendiente de las pruebas que teme que siga el mismo camino- cuando siguen dando positivo en las pruebas y, por tanto, no puede desempeñar su trabajo en un negocio que se dedica a la hostelería y está en contacto con los clientes.

Esta situación responde a los nuevos criterios que maneja Salud ante el riesgo de contagio, según los cuales pueden darse altas laborales en determinados casos a pesar de contar con PCR positiva si el paciente en cuestión lleva en torno a 5 días sin presentar síntomas o con síntomas muy leves y si ha transcurrido un tiempo desde la primera prueba positiva. En estos casos se considera que ha desaparecido el riesgo de contagio por Covid-19, de ahí las altas.

Médicos de cabecera, según ha podido saber este periódico, han empezado a aplicar estos criterios hace tan solo unos días tras recibir instrucciones en este sentido.