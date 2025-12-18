Almudena Ariza reivindica en San Fernando “la libertad frente al silencio”

El rostro y la voz de Almudena Ariza llevan décadas entrando en numerosos hogares a través de esa ventana al mundo que es un televisor. La periodista, madrileña de nacimiento y barreña de alma, ha ido informando a muchos españoles, micrófono en mano y desde el sitio, de lo que iba aconteciendo en buena parte del planeta, incluyendo varios conflictos bélicos y sucesos históricos que han sobrecogido a generaciones. Cuando una familia sigue reuniéndose en torno a una mesa y poniendo el Telediario ahí suele estar ella en alguna conexión.

La reportera ha cubierto durante su trayectoria hitos como el atentado a las Torres Gemelas de 2001, las guerras de Afganistán e Irán, los movimientos del Me Too o Black Lives Matter o el conflicto entre Israel y Palestina. Actualmente, es corresponsal de RTVE en Colombia, aunque ocupó con anterioridad corresponsalías tan relevantes como las Nueva York, Asia Pacífico o Jerusalén.

Era cuestión de tiempo y justicia que el Ayuntamiento le otorgara el Premio a la Libertad de Prensa y a los Valores Periodísticos. Un galardón que alcanza su séptima edición y que dice mucho viniendo de la ciudad en la que se originó la libertad de prensa con la aprobación del Decreto IX de 10 de noviembre de 1810, que se refería a la libertad política de imprenta.

La premiada era consciente de este histórico vínculo y sabía que este reconocimiento en La Isla no era cualquier cosa. De hecho, incluso escenificó brevemente el debate que probablemente tuvieron aquellos diputados que aprobaron aquel decreto en el Real Teatro de Las Cortes, el mismo que este jueves ha acogido el acto en el que ella fue la gran protagonista y que lució generoso de público.

Ariza, tras recoger el premio de manos de la alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada. / Lourdes de Vicente

Y para ello ha tirado de amigos y familiares. De esta manera, el reportero gráfico Paco Magallón, ha dado voz a aquellos diputados que estaban en contra de una libertad de prensa plena que amenazaba al poder. Su marido, Luis Valdés, ha hecho lo propio con los diputados que sí estaban a favor de este cambio. Mientras que su hermana Geli ha representado las inquietudes y las reivindicaciones de unas mujeres que en 1810 no tenían ni voz, ni voto, ni presencia en la política. “Mejor la libertad de imprenta que el silencio”, ha resumido Ariza este debate antes de reflexionar sobre esta libertad en la actualidad.

“Han pasado más de 200 años y la libertad de prensa sigue siendo cuestionada. Hoy continúa habiendo censura, presión y descrédito hacia quienes informan. Y hemos ido incluso más lejos que nunca. Este último año ha sido el más letal para la profesión desde que hay recuento. En la invasión de Gaza, Israel ha asesinado a más de 250 periodistas. Y lo ha hecho con total impunidad. Se siguen matando periodistas para imponer el silencio”, ha afirmado la periodista.

“Pero el silencio no sólo se impone con las balas. También se pretende borrar la realidad o alterarla con la desinformación, el ruido constante o la mentira repetida. Aprendamos a distinguir el periodismo riguroso de la propaganda, la información contrastada de la mentira interesada. Eduquemos a nuestros hijos en el valor del periodismo, en el pensamiento crítico y en la idea de que la verdad sí importa”, ha continuado Ariza con su reflexión.

La galardonada ha concluido dedicándole el premio a su madre, la gaditana Ángeles Núñez, que ha estado presente el teatro. “Cuando una madre confía en ti desde que eres pequeña es un superpoder que te acompaña durante toda tu vida. Una vida ligada al periodismo, a la necesidad de contar lo que me rodea y que a veces es incómoda, difícil y arriesgada, pero es la que he elegido y me hace feliz”, ha subrayado emocionada Ariza.

La periodista, recibiendo el aplauso del público a su entrada al teatro. / Lourdes de Vicente

“Necesitamos muchas Almudenas”

La alcaldesa, Patricia Cavada, ha clausurado el acto destacando las virtudes de la periodista: “No se nos ocurre mejor galardonada que tú por muchos motivos: por tu extensa trayectoria profesional, especialmente cubriendo conflictos internacionales que nos has hecho llegar con claridad y sin medias tintas; por tu compromiso con la verdad, el rigor y la ética en cualquier rincón del mundo donde hay que seguir visibilizando lo que acontece. Necesitamos muchas Almudenas, esas que han renunciado a la dictadura del ‘clic’ para abrazar la soberanía del dato contrastado y el rigor. Que plantan cara a la desinformación”.