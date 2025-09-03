Almudena Ariza, Premio a la Libertad de Prensa y a los Valores Periodísticos de San Fernando

La periodista madrileña Almudena Ariza Núñez, veterana corresponsal de TVE, recibirá el VII Premio a la Liberta de Prensa y a los Valores Periodísticos que concede el Ayuntamiento de San Fernando para recordar que fue en esta ciudad, en pleno asedio de las tropas napoleónicas durante la Guerra de la Independencia, donde se aprobó por primera vez en la historia de España la libertad política de imprenta: el Decreto IX de 10 de noviembre de 1810, que está considerado como el origen de la libertad de prensa.

El galardón -que ha dado a conocer este miércoles la alcaldesa isleña, Patricia Cavada- supone un reconocimiento al compromiso de la reportera con los valores más altos del oficio periodístico y a la "honestidad, rigor y sensibilidad social" con el que la reportera ha informado a los españoles de lo que ocurre en distintas partes del mundo: desde los atentados de las Torres Gemelas, las guerras de Afganistán e Irak o el tsunami de Indonesia y el terremoto de Haití, entre otros muchos hitos de la reciente historia mundial. También, en el ejercicio de la profesión, ha dado cobertura a movimientos como el #MeToo o el Black Lives Matter.

Almudena Ariza ha ocupado las corresponsalías de Nueva York y de Asia Pacífico y, hasta el pasado mes de agosto, ha estado además al frente de la de Jerusalén, desde donde ha informado del conflicto entre Israel y Palestina y ha denunciado la situación que sufre extrema la población de Gaza. "Allí siguen muriendo, no solo bajo las bombas, sino de hambre. Es atroz. Inhumano. Y ocurre ante los ojos del mundo", decía la periodista al despedirse de la plaza en Oriente Medio. Actualmente, es corresponsal en Bogotá, desde donde informa de la actualidad de Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá.

Precisamente, su nuevo destino obligará a postergar la entrega del premio -que habitualmente se realiza en torno a la fecha del 10 de noviembre- hasta mediados de diciembre, como ha apuntado la alcaldesa isleña en rueda de prensa.

Cavada, al dar a conocer la concesión del galardón, se ha referido también a ese trabajo que la corresponsal ha llevado a cabo más recientemente al informar de la guerra y de la dramática situación del pueblo palestino así como a la defensa de la campaña que ha realizado Reporteros Sin Fronteras para denunciar el asesinato de 220 periodistas por el ejército israelí en la franja de Gaza durante casi 23 meses. "Si el Ejército israelí sigue asesinando periodistas a este ritmo, pronto no quedará ninguno en Gaza para informarte", ha citado la regidora al recordar la frase del colectivo que la propia homenajeada hacía también suya.

La alcaldesa, igualmente, se ha referido a Almudena Ariza como "una de las periodistas más reconocibles y reconocidas del panorama". "Como corresponsal internacional en Pekín, en Nueva York, París o en Israel ha reflejado siempre un compromiso muy firme con la verdad para darle la voz a quienes más lo necesitan. A lo largo de su trayectoria, ha acercado la actualidad internacional al público con una extraordinaria credibilidad y con una notable capacidad para narrar las historias que ella misma -a menudo conflictos y situaciones complejas- ha vivido en primera persona", ha valorado la regidora isleña al insistir especialmente en "su firme compromiso social".

"Ha narrado guerras, catástrofes, movimientos sociales y crisis humanitarias. Y siempre lo ha hecho con honestidad, con rigor y con sensibilidad social. Frente a las noticias falsas que nos invaden por doquier, en las redes sociales y a través de pseudomedios de comunicación, ha sido un ejemplo de credibilidad, de servicio público y de periodismo con valores, que es precisamente lo que queremos poner de manifiesto y reconocer con este galardón", ha explicado Cavada.

Emilio Morenatti, Pepe Oneto, Iñaki Gabilondo, Diario de Cádiz, Lydia Cacho y Publicaciones del Sur han sido los anteriores galardonados con el Premio a la Libertad de Prensa y a los Valores Periodísticos que concede el Ayuntamiento de San Fernando.