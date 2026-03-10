El alma de cada tienda y de cada bar de San Fernando

“Cumplimos una década reconociendo la labor y la trayectoria de mujeres cuya entrega, sacrificio y pasión por su trabajo han inspirado y siguen inspirando a la hostelería y al comercio de San Fernando, dejando claro que el talento no entiende de género”, así recordaba el lunes el presidente de la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur), Juan López, los motivos que llevaron a este colectivo organizar hace ya diez años un evento en torno al 8M, Día Internacional de la mujer.

Este año, dichos reconocimientos recayeron sobre Carmen Benítez, de El Bodegón de Andalucía, y María Auxiliadora Mota, de la Amistad de Dori; en las categorías de hostelería y comercio, respectivamente.

Lejos de conformarse con el éxito de años anteriores, Asihtur reinventó para esta edición la fórmula de este acto, que sin perder su esencia íntima y familiar ganó enteros en dinamismo y una puesta en escena en la que las mujeres fueron las grandes protagonistas. Todo un acierto.

De esta manera, el auditorio del centro de congresos acogió el lunes un evento que comenzó con las homenajeadas ya sentadas sobre el escenario para ser entrevistadas por las dos periodistas que condujeron esta sencilla gala: Stilita Mosteiro y María Esquivel.

Para resumir la experiencia vital y profesional de las premiadas se proyectaron dos emotivos trabajos audiovisuales preparados para la ocasión por la empresa Unaryco. Aunque las mayores lágrimas de emoción llegaron cuando a Carmen y a María Auxiliadora se les sorprendió con unos vídeos en los que sus nietos les felicitaron por este reconocimiento.

Asihtur homenajea a Carmen Benítez (Bodegón de Andalucía) por el 8M de San Fernando

Y mientras todo esto ocurría, el nutrido público que se reunió en el auditorio no perdía detalle. En la audiencia se encontraban muchos amigos y familiares que acudieron a la cita para darle su calor a las homenajeadas. Entre los asistentes también se encontraban la alcaldesa, Patricia Cavada, que presidió el acto;la concejala de Comercio del Ayuntamiento de San Fernando, María Gómez; miembros de la Corporación Municipal y de varios colectivos; y el director de Negocio de Corbetas y Buques de Acción Marítima de Navantia, Alberto Cervantes.

Durante su entrevista, María Auxiliadora echó la vista atrás a una trayectoria que en septiembre cumplirá 40 años y que comenzó con una primera etapa en la calle Cayetano del Toro, como Confecciones La Amistad y bajo la gestión de sus padres. Luego, a partir de 2013 y ya con ella al frente, continuó en la calle Antonio López con la apertura de La Amistad de Dori, que se especializa en lencería y corsetería de señora y moda infantil.

“Los niños que estaban en la barriguita ahora me están comprando”, explicó esta emprendedora, que reconocía que no quería pensar en jubilarse.

“A mi lo que me gustan son las tiendas y me fijo mucho en ellas, por eso cuando una cierra siento que se abre una brecha en la ciudad”, subrayó la premiada.

Asihtur homenajea a María Auxiliadora Mota (La Amistad de Dori) por el 8M de San Fernando

Por su parte, Carmen recordó cómo empezó todo cuando en 1986, también hace 40 años, el hoy archiconocido Bodegón Andalucía abría sus puertas. “Al principio allí sólo había vacas y hierbas”, aclaró.

Pero la cosa no tardó en cambiar para un negocio familiar que contó con ella a los fogones durante 25 años y en el que la comida casera marcó pronto la diferencia. “Hemos dado de comer a muchos isleños. Todos querían venir a comer allí. Hasta los autobuses de la Bazán y al principio me asustaba. No podíamos cerrar un lunes, porque la gente trabajaba, y no podíamos descansar un domingo, porque la gente estaba en la calle”, recalcó la homenajeada.

Carmen también explicó cómo llegaron al bodegón los caracoles que se convirtieron en el producto estrella del establecimiento, y que siguen siéndolo ahora con su hijo Alfonso al frente. “Los caracoles se preparan siguiendo la receta de mi madre. Esa receta es mi secreto y no se lo he dicho a nadie”, detalló, al mismo tiempo que confesaba no echar de menos esa vida entre fogones.

Ejemplos de salir adelante

La alcaldesa, Patricia Cavada, se encargó de clausurar el acto poniendo en valor el papel de las sagas familiares de las que las premiadas forman parte y situando a ambas como ejemplos de adaptación y resiliencia. “Son ejemplos de que se puede, de que hay que saber buscar la manera de salir adelante y de sobrevivir, de un comercio y una hostelería que te conocen y te van a recomendar lo mejor. Estas mujeres son un referente y demuestran que la pasión que se pone, el trabajo, el esfuerzo y la capacidad de adaptarse pueden desembocar en algo tan importante como desarrollarte profesionalmente en aquello que quieres, que te gusta y que te apasiona”, explicó la regidora isleña, que también felicitó a Asihtur por un acto que pone el listón alto para futuras ediciones.