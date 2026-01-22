Ale-Hop cierra en la calle Real de San Fernando, pero abrirá tienda a finales de mes en Bahía Sur

Ya hace varios días que la popular vaca de Ale-Hop no se cruza en el camino de las muchas personas que pasean por el centro de San Fernando. De hecho, la tienda de regalos perteneciente a esta franquicia situada en la confluencia de las calles Real y Héroes del Baleares comenzaba la semana con personal retirando los artículos de su interior y dejando las estanterías totalmente vacías, todo ello bajo la atenta mirada de su bobina mascota. Ya este negocio permanece cerrado, con la baraja echada, sus estanterías yermas y sus escaparates cubiertos con papel. Tan sólo el logo de la marca en su entrada y en los ventanales recuerdan el paso de esta franquicia por este céntrico local.

Pero eso no quiere decir que San Fernando se quede sin Ale-Hop, ya que la marca abrirá nueva tienda en el centro comercial Bahía Sur, en el local que hasta hace poco ocupaba la tienda de calzado y material deportivo Oteros. Las previsiones de esta superficie comercial pasan por que esta tienda abra sus puertas a finales de mes, aunque aún ha de concretarse la fecha de apertura.

Ale-Hop es una franquicia de regalos económicos de origen alicantino que emplea a más de 2.000 personas y suma en torno a 350 tiendas en España, Portugal, Italia y Croacia.