Agotadas en tiempo récord las invitaciones para el acto con Serrat en San Fernando

Las invitaciones para el acto con Joan Manuel Serrat que se llevará a cabo el próximo día 23 en los cines del centro comercial San Fernando Plaza se agotaron ayer en cuestión de minutos.

Las 400 plazas disponibles -que se ofertaron a través de la plataforma digital con la que el Teatro de las Cortes canaliza la venta de localidades para sus espectaculos- volaron, literalmente.

Esta cita se había pensado desde el Ayuntamiento de San Fernando a modo de encuentro del cantautor con la ciudadanía de San Fernando en las vísperas de la entrega del Premio Cortes de la Isla de León dadas las evidentes limitaciones que implica el acto institucional del 24 de Septiembre en el Teatro de las Cortes.

En este encuentro, abierto a la ciudadanía, Serrat será entrevistado por su biógrafo, el escritor Luis García Gil.

En todo caso, las reservas de las butacas se guardarán hasta las 19.30 horas del 23 de septiembre, por lo que el acceso a la sala por parte de las personas que han conseguido una localidad deberá hacerse hasta esa hora. Si no se retiran en ese plazo, la organización podrá hacer uso de esos asientos.