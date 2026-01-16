Agotadas las entradas para la ópera ‘Las bodas de Fígaro’ en el Teatro de las Cortes de San Fernando

La primera de las tres funciones que se celebrarán en el Teatro de las Cortes con motivo del 270 aniversario del nacimiento de Wolfgang Amadeus Mozart –Las bodas de Fígaro–ha conseguido agotar todas las localidades disponibles. La cita, prevista para este sábado 17 a las 20.00 horas, llega al principal escenario isleño de la mano de la Asgao (Asociación Gaditana de Amigos de la Ópera) en una versión adaptada en la que se han sustituido los recitativos cantados en italiano por texto teatralizado en español, lo que la hace más entretenida y fácil de seguir. Y, a tenor del resultado obtenido en taquilla, la apuesta, aunque clásica, ha suscitado bastante expectación.

La ópera –una de las más conocidas de Mozart y la primera en la que colaboró con el libretista Lorenzo da Ponte– se encargará de abrir un particular ciclo que, fuera de temporada, rendirá homenaje a lo largo de todo 2026 al célebre compositor austriaco.Una apuesta que desde la Concejalía de Cultura, en colaboración con la Asgao se lleva a cabo con el propósito de acercar a todos los públicos la música del compositor al público isleño.

A Las bodas de Fígaro, de esta forma, se sumarán el próximo 23 de mayo Così fan tutte y el 31 de octubre con Don Giovanni. Además, dentro de la programación de Cuaresma que Cultura dará a conocer próximamente, se representará también con la Asgao el Réquiem de Mozart en la glesia del Carmen. Eso será el próximo 14 de marzo, si bien en esta ocasión la entrada será gratuita hasta cubrirse el aforo.