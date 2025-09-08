Afligidos prestará el manto de la Virgen de la Amargura de San Fernando a la hermandad sevillana de Montserrat en su peregrinación a Cataluña

La imagen de la Virgen de la Amargura, con el manto de salida que lucirá la talla sevillana de Nuestra Señora de Montserrat

La imagen sevillana de Nuestra Señora de Montserrat lucirá el manto de la Virgen de la Amargura de la hermandad isleña de los Afligidos en el rosario matutino que llevará a cabo por las inmediaciones del Santuario de Monserrat -en Barcelona- en el próximo mes de diciembre. La talla hispalense será trasladada excepcionalmente a Cataluña dentro de los actos conmemorativos del milenio fundacional del monasterio de Montserrat.

Se trata de la primera vez en la historia de las cofradías de San Fernando en la que se registra una petición similar, además para un acontecimiento sumamente extraordinario.

La junta de gobierno de la hermandad sevillana ha aprovechado el día de hoy -festividad de la Navidad de la Virgen- para dar a conocer la noticia al tiempo que ha agradecido a la cofradía isleña su "gentileza y generosidad".

El manto de salida de María Santísima de la Amargura, como todo el conjunto de bordados del misterio de la hermandad, es obra de Francisco Carrera Iglesias, Paquili, y fue estrenado en el año 2010.

La cofradía sevillana ha agradecido a la hermandad del Lunes Santo isleño "haber tenido en cuenta la excepcionalidad de la situación planteada y el motivo extraordinario de dicha celebración y haber tenido a bien aceptar la petición que le ha realizado esta cofradía".