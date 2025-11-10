Adjudicado el proyecto para la restauración del Panteón de Marinos Ilustres en San Fernando

El Ministerio de Cultura y Deporte ha adjudicado ya la redacción del proyecto básico y de ejecución así como la dirección de obras para los trabajos de consolidación y restauración que tiene previsto acometer en el Panteón de Marinos Ilustres, uno de los monumentos más emblemáticos del patrimonio que la Armada tiene en San Fernando.

El contrato –licitado a principios del pasado mes de junio– se ha adjudicado a la mercantil gaditana TG4 Consultores AEC SL por 77.574,44 euros.

La rehabilitación del edificio, cabe recordar, se acometerá para solventar los problemas de estanqueidad que presenta, que se achacan a la diferencia de sistemas y elementos constructivos empleados en su construcción, que se acometió en diferentes épocas, lo que ha origina filtraciones, humedades y hasta se ha detectado la presencia de xilófagos en los elementos de madera del Panteón.

Así, entre las actuaciones a desarrollar se incluye la impermeabilización general de la cubierta de las naves laterales y otras zonas de la parte superior del frontón principal, donde se señala que se ha podido provocar alguna patología en el sistema constructivo por la falta de ventilación.

De hecho, la redacción del proyecto de rehabilitación tendrá que recoger una propuesta de renovación de cubiertas conforme a un estudio histórico elaborado previamente, con especial atención a los desniveles, encuentros y puntos conflictivos.

El presupuesto de la obra a realizar se calculca a priori que ascenderá a 900.000 euros (sin IVA).

Igualmente, en el contrato para adjudicar la redacción del proyecto se señala a la existencia de filtraciones en algunos puntos del Panteón así como al problema que ocasiona el reducido vuelo de la cubierta, que provoca que por la fachada escurra el agua de lluvia, con los consiguientes problemas que ello suscita.

Por otro lado, la cubierta del pequeño atrio situado entre las dos capillas circulares, que originalmente comunicaba con el antiguo hospital de San Carlos, se encuentra en un plano muy inferior al resto y con diferencias en sus desagües, lo que provoca el estancamiento del agua y la presencia permanente de vegetación.

Se han detectado también desperfectos en los bajantes de los desagües y la continua presencia de humedad en los paramentos provoca la existencia de forma permanente de vegetación en diversos puntos de las cubiertas, lo que llega a afectar a las juntas de mortero.

También el interior del edificio se ha visto afectado por humedades que afectan a los muros y al arranque de los pilares y en la piedra ostionera empleada en la fábrica se ha advertido la existencia de algunas fisuras. Del mismo modo, se señala la existencia de xilófagos en los elementos de madera del Panteón.

El Panteón, su historia

El Panteón de Marinos Ilustres, que es uno de los edificios más visitasdos es un edificio de estilo neoclásico ubicado dentro del recinto de la Población Militar de San Carlos, proyecto urbanístico y arquitectónico promovido por Carlos III con el fin de albergar las dependencias de la Marina.

Concebido inicialmente como iglesia, las obras comenzaron en 1786 y se dilatarían hasta mediados del siglo XIX. En 1850, se dictó una Real Orden destinando el lugar de la antigua iglesia a Panteón de Marinos Ilustres.

Uno de los aspectos más significativos del interior del Panteón son los mausoleos de los marinos ilustres situados en los tramos de las naves laterales. Destacan, entre otros, los de Jorge Juan y Santacilia, Antonio de Escaño, Pascual Cervera y Topete, Álvaro de Bazán y Guzmán, José González Hontoria, Cayetano Valdés y Flores y el espectacular monumento dedicado a las clases de Marinería y Tropa. Partiendo de la cúpula, cae al centro de la nave central una lámpara votiva en plata de quinientos kilogramos de peso, esmaltada con los escudos de armas de los almirantes.

La última intervención, entre 2016 y 2017

La última intervención acometida en el Panteón de Marinos Ilustres se llevó a cabo entre 2016 y 2017, cuando se intervino en la linterna de la cúpula del crucero del edificio.