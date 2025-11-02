Adjudicado por más de 700.000 euros el nuevo contrato del cementerio en San Fernando

A 723.217 euros asciende el nuevo contrato para la gestión y mantenimiento del cementerio municipal que el Ayuntamiento de San Fernando ha adjudicado esta misma semana -justo en las vísperas del Día de los Difuntos- por un plazo de dos años (prorrogable por otros tantos).

El camposanto isleño, de esta forma, seguirá en manos de la misma empresa que ha estado al cargo de las instalaciones durante los últimos años, la mercantil Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia. Fue además la única que presentó oferta durante el proceso público de licitación.

El contrato, ahora pendiente de su formalización, contempla tanto la prestación de servicios funerarios y otros de carácter mortuorio en el camposanto isleño como las labores de mantenimiento, cuidado y asistencia de las instalaciones.

Mantenimiento "para todo el año"

Precisamente, en el Pleno que la Corporación Municipal celebró el pasado viernes, el mantenimiento del cementerio isleño fue objeto de debate a raíz de una moción del grupo AxSí defendida por Lolo Picardo que insistía en la situacion de abandono de las instalaciones.

El edil andalucista, concretamente, se refirió "al lamentable estado del suelo, lleno de baches, roturas de suelo, desniveles y zonas impracticables, lo que hace muy difícil el tránsito, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida".

Debate sobre el estado del cementerio en el Pleno de San Fernando

A esta situación -añadió- "se suma la accesibilidad, accesibilidad pésima, con rampas inadecuadas o inexistentes y la presencia de hierba, maleza y suciedad entre las tumbas, lo que genera una imagen de abandono impropia de un lugar que debería ser ejemplo de cuidado y respeto".

Igualmente, continuó, "se ha detectado escombros y restos de materiales de obra en distintos puntos del recinto, lo que no solo afea el entorno, sino que también representa un riesgo de accidente para los visitantes".

De ahí que la formación exigiera un plan de mantenimiento del cementerio "para todo el año" y no solo ahora, cuando se celebra Tosantos y el Día de los Difuntos, en los que la tradición lleva a numerosos isleños hasta el camposanto para honrar la memoria de sus seres más queridos.

"No es un espacio olvidado"

La propuesta fue aprobada por unanimidad, si bien desde el gobierno municipal, el responsable del cementerio, Miguel Ángel Fernández, defendió la gestión se hacía de estas dependencias que, dada su antigüedad, hacen que su mantenimiento sea especialmente complejo. Además, aseguró que con la puesta en marcha del nuevo contrato se reforzará el mantenimiento. "No es un espacio olvidado", señaló.

Hace pocas semanas -explicó- se ha finalizado una actuación en los accesos a la capilla "mejorando la transitabilidad y la seguridad".

Desde el gobierno municipal, por otro lado, se aseguró que se tiene planificada una segunda intervención para completar la mejora integral de de los accesos al recinto. "Además, el nuevo contrato de servicios funerarios y mantenimiento, recientemente aprobado, refuerza el control municipal e incorpora obligaciones muy específicas: limpieza diaria del recinto, eliminación de hierbas, mantenimiento de viales, pintado de muros y mobiliario, revisiones trimestrales, fumigaciones periódicas y la gestión adecuada de los residuos. Todo ello bajo la supervisión directa de este Ayuntamiento, que mantiene la dirección del servicio y la potestad de la inspección", insistió Fernández.

Actos por el Dí ade los Difuntos en el cementerio

La Isla, por otro lado, celebrará este domingo 2 de noviembre el Día de los Fieles Difuntos. A las 10.30 horas está prevista la celebración de una misa ante la capilla del cementerio municipal a la que asistirá la Corporación Municipal.

Por su parte, la Armada española tiene previsto también celebrar a las 11.30 horas un responso por los fallecidos en el columbario que tiene en el cementerio, acto que también suele llevar a cabo cada 2 de noviembre y que se enmarca en la celebración institucional del Día de los Caídos por la Patria.