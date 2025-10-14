Adjudicada la reforma de las fachadas del edificio auxiliar del Castillo de San Romualdo: costará 47.000 euros retirar el polémico jardín vertical

Estado en el que se encuentra el Castillo de San Romualdo en San Fernando

El polémico y maltrecho jardín vertical del edificio anexo del Castillo de San Romualdo se retirará en breve. El Ayuntamiento de San Fernando ha adjudicado el contrato para la reforma de las fachadas de este módulo auxiliar después de que la Comisión Provincial de Patrimonio diera luz verde a la segunda intervención propuesta por el Consistorio isleño.

La obra, concretamente, se ha encargado a la empresa isleña Tomás Martín SL por por un precio total de 47.069,00 euros. La adjudicación se resolvió el pasado día 10. El plazo de ejecución de los trabajos es de dos meses, por lo que la actuación podría estar terminada a finales de año.

El proyecto previsto, que permitirá al Ayuntamiento de San Fernando acabar con la penosa imagen que ofrece el exterior de estas instalaciones, consiste en la cubrición de las instalaciones con una nueva fachada tras retirar lo que queda del malogrado jardín vertical que se colocó en 2016.

Se trata, cabe recordar, de la segunda propuesta presentada por el Consistorio isleño ya que la primera -tramitada meses atrás- no consiguió el informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Cádiz, que se opuso a ese aspecto similar al acero corten que el Ayuntamiento había planteado para el nuevo revestimiento al considerar que originaría una gran impacto visual sobre el inmueble protegido (está catalogado como un Bien de Interés Cultural).

Estado que presentan los jardines verticales del Castillo de San Romualdo de San Fernando, en una imagen cedida por AxSí. / Axsí San Fernando

Así, la actuación prevista en el edificio auxiliar del Castillo de San Romualdo contempla un nuevo revestimiento mediante paneles de tablero contrachapado fenólico (tablero marino) de 15 milímetros de espesor, con su cara exterior de madera de okume pintada en color blanco mate, terminación que vendría de fábrica y a la que se añadiría posteriormente la señalización corporativa del Castillo pintada, en color gris oscuro. Dichos paneles prefabricados se apoyarían en la perfilería metálica, tambien de color blanco.

Estas dependencias auxiliares se construyeron en la zona ajardinada colindante durante la recta final de la rehabilitación del Castillo de San Romualdo -por otro lado, también muy controvertida por su cuestionado resultado- para dar cabida a los aseos, acometidas e instalaciones y una zona de almacenaje.