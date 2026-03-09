Acuerdo para llevar el fútbol a los menores de 14 años en situación de vulnerabilidad

La Delegación de Servicios Sociales, la Delegación de Deportes y la Escuela Bahía CD San Fernando han cerrado un acuerdo de colaboración con objeto de fomentar la práctica deportiva formativa para niños y niñas entre 4 y 14 años de familias en situación de vulnerabilidad económica.

La Escuela Bahía SFCD aportará todo lo necesario para la perfecta integración de los alumnos en sus grupos correspondientes, incluyendo la equipación oficial de la Escuela.

"Consideramos el deporte como una herramienta ideal para la formación, desarrollo e integración de los niños y niñas conforme a valores como el compañerismo, el respeto, la deportividad o el trabajo en equipo, entre otros. Pretendemos con este acuerdo que todos los niños y niñas puedan practicar deporte independientemente de sus recursos económicos", explican.

La Escuela Bahía CDSF 1940 nació en 1994 con un enfoque formativo y educativo, que sigue siendo su seña de identidad. "Pretendemos que nuestros alumnos aprendan y desarrollen los conceptos técnicos, tácticos y físicos del fútbol, favoreciendo su progresión deportiva. Consideramos que fomentando el hábito deportivo entre los niños, niñas y jóvenes se contrarresta la tendencia sedentaria que provocan los móviles, videojuegos y demás pantallas", explican en su carta de presentación.