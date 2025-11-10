Acosafe colabora con Inserta Andalucía para impulsar la inserción laboral y la formación en San Fernando

La Asociación de Comerciantes y Empresarios (Acosafe) ha firmado un convenio de colaboración con Inserta Andalucía, entidad dedicada al desarrollo social y la integración laboral entre otras labores, con el objetivo de trabajar conjuntamente en la puesta en marcha de iniciativas orientadas a la inserción laboral, la formación y la mejora de la empleabilidad en el ámbito empresarial y social.

A través de este acuerdo, ambas entidades se comprometen a establecer sinergias y promover acciones conjuntas que favorezcan la creación de oportunidades laborales, la capacitación profesional y la inclusión de colectivos con especiales dificultades de acceso al empleo.

El convenio contempla, además, la difusión y apoyo mutuo en las actividades que se desarrollen conjuntamente o en aquellas en las que exista algún tipo de colaboración, así como la identificación de nuevas acciones y proyectos que resulten acordes con los fines de ambas organizaciones, así como contribuir desde el tejido empresarial a la mejora de las oportunidades laborales de los jóvenes y al fortalecimiento de la colaboración entre empresas y entidades sociales.

Acosafe quiere reconocer y poner en valor la destacada labor que Inserta Andalucía viene realizando en el ámbito de la formación y la inserción sociolaboral de jóvenes en situación de riesgo, guiándoles en su proceso formativo y acompañándolos en la búsqueda de empleo. Esta tarea, profundamente comprometida con la igualdad de oportunidades y la inclusión social, ha supuesto un impacto positivo y tangible en la vida de muchos jóvenes andaluces.

Durante la firma, representantes de Acosafe e Inserta Andalucía destacaron la importancia de esta alianza estratégica como un paso firme hacia la cooperación entre el tejido empresarial y las entidades sociales, con el propósito de impulsar un modelo de desarrollo más inclusivo, sostenible y comprometido con las personas.

Con este convenio, Acosafe refuerza su compromiso con la responsabilidad social empresarial, fomentando la colaboración con entidades que promueven la igualdad de oportunidades y el empleo de calidad en Andalucía.