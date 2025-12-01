Abre sus puertas el mercadillo belenista en San Fernando

El mercadillo artesanal de los belenistas ha abierto sus puertas en las dependencias municipales del Castillo de San Romualdo, en San Fernando, donde permanecerá hasta el próximo día 12 de diciembre.

La Muestra Artesanal Belenista, que promueve la asociación de belenistas El Redentor, alcanza ya su 26ª edición, si bien es la primera vez que se lleva a cabo en el Castillo. La cita, además, ha sufrido varias modificaciones de fecha por causas ajenas a la organización, si bien dicha circunstania ha permitido también que el mercadillo se acerque más a las fechas navideñas.

Inauguración del mercadillo de los belenistas en San Fernando / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

El presidente de la asociación belenistas, Rafael Carrillo, acompañado de la alcaldesa, Patricia Cavada, y de la concejala de Cultura, Pepa Pacheco, se encargaron de inaugurar este mercadillo, que podrá visitarse de martes a sábado, de 18.00 a 20.00 horas; y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

La cita forma también parte de la habitual agenda navideña en la localidad y se suma a otras actividades promovidas por los belenistas, como la presentación del cartel que se encarga de anunciar la Navidad en San Fernando o el clásico certamen de nacimientos, que convoca junto a la Delegación de Cultura.