Abre la estancia de los Reyes Magos en San Fernando: La ilusión se cuela en La Isla

Los Reyes Magos no llegarán hasta el próximo 5 de enero, aunque La Isla ya ha abierto de par en par las puertas a toda la ilusión que llega de Oriente en estas fechas. Y eso a pesar de la lluvia, que esta tarde no ha impedido que el séquito de pajes que Melchor, Gaspar y Baltasar han mandado de avanzadilla a San Fernando para ir preparando el terreno una vez pasada la Navidad haya empezado a mostrar a los más pequeños de la casa algunos de sus secretos.

La estancia de los Reyes Magos, que abre cuando cierra la casa de Papá Noel de la plaza de la Iglesia y que lleva ya varias Navidades haciendo a los niños más corta la espera del gran día, ha dado la bienvenida a las primeras visitas en la tarde de este domingo con una puesta en escena más amplia y detallada que otros años, en la que todo está pensando para asombrar, fascinar y alentar la ilusión: luminosas máquinas de regalos, camellos que descansan en el patio con sonoros ronquidos, pajes que brindan la bienvenida a los peques tomando buena nota de cómo se han portado, sacos repletos de cartas de los niños, telescopios y cartas astrales... Y hasta las camas que Melchor, Gaspar y Baltasar tienen preparadas para echarse una reparador sueño tras el arduo trabajo que les espera cuando lleguen a La Isla.

El recorrido, además, está teatralizado de manera que los pajes explican a las familias que acuden acompañadas de sus hijos cómo es su trabajo con Sus Majestades de Oriente. "No, no, no... Nada de Papá Noel aquí. Nosotros somos tres y además somos mucho mejores", contestaba uno de los ayudantes reales a un pequeño que, algo despistado, preguntaba por qué no andaba por allí el de la competencia. Porque, que conste, la estancia de los Reyes Magos encarna en su puesta en escena la versión más clásica de la Navidad, esa en la que tiene en el horizonte los regalos de la mañana del 6 de enero tras una noche de nervios y en la que a los niños que se portan mal los Reyes les traen carbón.

La apertura de la estancia de los Reyes Magos contó con la presencia de la alcaldesa, Patricia Cavada, acompañada de la concejala de Fiestas, Mar Suárez, así como de algunos de los isleños que se encargarán de representar a los Reyes Magos en la tarde del 5 de enero.

La estancia de Sus Majestades de Oriente abrirá de 18.00 a 21.00 horas hasta el 30 de diciembre y desde el 2 al 4 de enero, tarde en la que el Heraldo de los Reyes Magos recorrerá ya las calles de La Isla anunciado su inminente llegada. Se trata de una de las actividades de la programación de Navidad dirigidas especialmente a los más pequeños que ha contado con un gran éxito –y con largas colas– en los últimos años.

El Ayuntamiento isleño, ante el repunte de contagios que se ha registrado en los últimos días, anunció también la puesta en marcha de medidas específicas –entre ellas, el acceso en grupos reducidos– al llevarse a cabo las visitas sin cita previa.