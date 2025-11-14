Abierto el plazo de inscripción para que los niños participen en la Cabalgata de Reyes de San Fernando

Uno de los momentos de la última Cabalgata de Reyes.

El Ayuntamiento ha abierto el plazo de inscripción para participar en el tradicional sorteo de plazas de las carrozas que formarán parte de la Cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, prevista para el 5 de enero.

Las inscripciones podrán realizarse hasta el 28 de noviembre, en horario de 9.00 a 13.00 horas, en la sede de la Delegación de Fiestas, situada en calle Real, 63.

Si el número de solicitudes supera las plazas disponibles, se llevará a cabo un sorteo público el 4 de diciembre, a las 12.00 horas, en el Centro de Congresos Cortes de la Real Isla de León.

De acuerdo con los requisitos establecidos por la Concejalía de Fiestas, podrán participar niños y niñas de entre 6 y 12 años, que podrán acudir caracterizados como cualquier personaje de animación infantil. No podrán inscribirse quienes ya hayan participado en la cabalgata anterior.

Además, Fiestas reservará un número determinado de plazas para menores que necesiten ayuda técnica, como una silla adaptada de al menos tres ruedas diseñada para facilitar la movilidad y que requiera anclajes específicos en la carroza.

La solicitud, que se encuentra en la web del Ayuntamiento (www.sanfernando.es) deberá incluir obligatoriamente los siguientes datos: nombre y edad del menor, nombre de la madre, padre o tutor legal, autorización firmada y número de teléfono de contacto.