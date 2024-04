Usuarios de la piscina de La Magdalena se quejan de la temperatura del agua: "Está demasiado fría"

La temperatura del agua de la piscina de La Magdalena lleva semanas siendo motivo de controversia entre los usuarios habituales de estas instalaciones municipales. Varios de ellos han denunciado ya en varias ocasiones que está demasiado baja y que el agua, en definitiva, está demasiado fría. Algo que va más allá de un simple inconveniente para muchos de los que asiduamente frecuentan estas dependencias deportivas, ya que se trata de personas mayores.

Las quejas se remontan unas semanas atrás en el tiempo. Hay usuarios -advierten- que han dejado incluso de acudir a hacer sus ejercicios en la piscina porque no son capaces de aguantar el agua tan fría. Y durante unos días el problema llegó a afectar también al agua de las duchas, aunque este extremo ya se ha solucionado.

El Ayuntamiento de San Fernando ha reconocido que ha habido un problema -una avería de la bomba de presión- pero asegura que lleva más de una semana reparado y, en todo caso, la incidencia nunca ha provocado que la temperatura de la piscina se sitúe por debajo de los límites establecidos, cuyo rango oscila entre los 24 y los 30 grados centígrados.

"Nunca ha llegado a estar por debajo de los 27 grados", se asegura. De ahí que a pesar de la avería de la bomba se decidiera continuar con la actividad propia de estas instalaciones deportivas municipales. De hecho, desde el Consistorio no se llega a entender los motivos de la queja de los usuarios porque el agua -se insiste- no está fría "y se mantiene dentro de los rangos establecidos". Hasta se señala que no es recomendable pasar de los 29 grados.

Sin embargo, la versión que ofrecen algunos de los usuarios de la piscina es completamente diferente: el agua -insisten- sigue fría. Y eso no pasaba antes. De hecho, han mostrado incluso su malestar cuando se les ha negado tal extremo y se les ha explicado que la incidencia ya se ha solventado.

Han trasladado sus quejas a los monitores y al personal de la piscina y han anunciado que presentarán reclamaciones en el Ayuntamiento isleño.

La piscina de La Magdalena es una de las instalaciones deportivas municipales más demandadas y cerró el año 2023 con un total de 90.193 usuarios.