San Fernando lleva tres meses sin contrato para las instalaciones deportivas municipales

La gestión de las instalaciones deportivas municipales lleva ya tres meses sin contrato en San Fernando, una "grave situación" de la que hoy ha advertido la concejala del PP de San Fernando, María del Carmen Roa, al recriminar al gobierno municipal de Patricia Cavada su "falta de previsión", "irresponsabilidad" y "dejación de funciones".

Se refiere la edil popular a que el citado contrato para la gestión de las dependencias deportivas municipales de San Fernando -adjudicado en 2019 a la mercantil Campusport SL por más de 3,8 millones de euros- tenía una clara fecha de terminación según lo dispuesto en el pliego de contrataciones, donde se concretaba que su plazo era de dos años pudiéndose prorrogar por otros tantos. "Pero no cabían más prórrogas. La duración del contrato no podía superar los 4 años", ha señalado Roa.

Así que se sabía que en octubre de 2023 este contrato terminaba pero no se ha tramitado desde el Ayuntamiento de San Fernando un nuevo contrato para la gestión de las instalaciones deportivas. Ni tres meses después hay rastro alguno de él a pesar de que "es un contrato esencial, que afecta a muchas instalaciones deportivas: la Ciudad Deportiva de Bahía Sur, la piscina de La Magdalena, el pabellón del Parque, las instalaciones del Gómez Castro, el campo de deportes Bazán y el campo de hockey".

"Menos fotos y más gestión"

La falta del contrato -alerta la concejala Roa- "afecta además a los trabajadores que desempeñan allí sus funciones, tanto a los monitores de las actividades fisicodeportivas que se llevan a cabo dentro de cada una de estas instalaciones como a todos los trabajadores que hacen labores de secretaría, mantenimiento, coordinación, control, limpieza....".

De ahí que el PP de San Fernando, que ha registrado en el Ayuntamiento varias preguntas para que el gobierno municipal se explique ante lo ocurrido, insista en la gravedad de la situación. "Son contratos esenciales, de gestión del propio Ayuntamiento", afirma al pedirle al ejecutivo de Cavada "menos fotos y más gestión".

"¿Cómo están desempeñando sus funciones estos trabajadores?, ¿Cómo se está prestando el servicio?, ¿Se están prestando todos o hay algunos que no?, ¿Qué pasa si le ocurre algo a alguna de estas personas? Y lo más importante, ¿Por qué no se ha llevado a cabo un proceso de adjudicación, que es lo normal y lo legal sabiendo además que el contrato no admitía más prórrogas y tenía una duración que no podía superar los 4 años'", inquiere la edil del PP, que alerta demás del sobrecoste que esta situación supondrá para las arcas municipales al estar prestándose servicios sin contrato.

La formación ha pedido al concejal de Deportes, Antonio Rojas, "que salga a explicar esta dejadez y asuma responsabilidades políticas". También se las ha exigido a la propia alcaldesa, Patricia Cavada, así como al delegado de Presidencia, Fernando López Gil, y al concejal de Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, dada la "ilegalidad" e "inseguridad jurídica" que supone estar sin contrato en las instalaciones deportivas municipales.