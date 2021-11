Tráfico San Fernando: Restricciones en la avenida San Juan Bosco a partir del lunes por el comienzo de las obras de la mediana

El comienzo de las obras para la sustitución y mejora de la mediana de la, que une la Ronda del Estero con el nudo de la Venta de Vargas, obligará a cerrar al tráfico rodado algunos carriles de la circulación a partir del próximo lunes, día 15 de noviembre. Eso sí, ha aclarado la Policía Local , las restricciones no serán totales en ningún momento y no impedirán la circulación de vehículos por una zona que es especialmente sensible.