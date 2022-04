Solidaridad con el pueblo de Ucrania con sello de San Fernando

Diego Junquera se sintió empujado a actuar por la invasión de Rusia a Ucrania, el conflicto bélico y la crisis humanitaria que ha provocado. No lo dudó y hace algo más de dos semanas que se puso manos a la obra y ha recogido entre familiares, amigos y conocidos una gran cantidad de material para cubrir las necesidades esenciales de los refugiados ucranianos que huyen de su país por la guerra.

"Decidí ayudar de alguna forma", explica mientras embala en cajas lo que ha ido recibiendo y recopila en un local de la calle Montigny (local 1, derecha). Lo primero fue precisamente hacerse con un lugar donde poder guardar las donaciones y no dudó en marcar el teléfono de contacto de ese espacio que tenía el cartel de se alquila en la puerta. "Me dijo que sí muy rápido y me trajo las llaves", explica.

Allí almacena comida para consumir sin necesidad de cocinar, ropa de abrigo, productos de aseo y material de primeros auxilios. Con la primera remesa de aportaciones, surgió la segunda de las complicaciones: ¿Cómo enviar lo recopilado a la zona? Entonces se enteró de la iniciativa de Slavik Kyrylenko y su familia, que han creado la asociación Ucranianos Unidos para canalizar toda la ayuda posible para su pueblo, y tras contactar con ellos les llevó la decena de cajas que ya tenía preparadas.

"A su mujer le llamó mucho la atención que hubiera puesto en las cajas la leyenda de qué guardaban en español, ucraniano y polaco. Tiré del traductor de Google para hacerlo, pero creí que era necesario", cuenta Diego sobre su visita a Fadricas el pasado viernes.

Junquera comenzó esta labor solidaria hace casi tres semanas y la culminará el próximo viernes, mientras tanto continúa recogiendo lo que sus allegados y otras personas le llevan al local (Montigny, 1 derecha) gracias a su difusión por las redes sociales y a los carteles que ha puesto por la zona para animar a los vecinos. Ahora espera dar el último empujón a esta labor solidaria, a la que dedica las tardes, de 19.00 a 21.00 horas.