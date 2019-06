Tiene claro lo que quiere estudiar: el doble grado de Física y Matemáticas. Solo se imparte en nueve facultades y, por consiguiente, la nota de corte es de las más altas que existen. Pero Javier Carlos Ruiz Ramos no parece que vaya a tener demasiados problemas para entrar.

Este isleño que cumplirá los 18 años en el próximo mes de julio, alumno hasta hace escasas semanas de la Compañía de María, ha conseguido la segunda mejor nota de Selectividad de toda la provincia: un 9.98 en las Pruebas de Acceso y de Admisión a la Universidad (PEvAU) 2019. Solo dos décimas le separan del récord alcanzado por el joven tarifeño Miguel Gallardo, que ha hecho historia con un 10 redondo.

Detrás de este impresionante resultado no hay secretos, solo muchas horas de esfuerzo constante y estudio diario. La media en las semanas previas a la Selectividad oscilaba entre las 10 y las 12 horas. Javier Carlos Ruiz Ramos es de los que madruga para pillar sitio en la sala de estudio de la calle Alsedo. "Allí me concentro más", explica. Estudia mejor que en casa, así que era un asiduo de estas instalaciones municipales.

Con matrícula de honor en Bachillerato, la nota de corte para estudiar el doble grado de Física y Matemáticas en Sevilla se le queda en 13,53. "El año pasado estaba en 13,4, así que es mi primera opción", apunta. La segunda, por si acaso, es estudiar el grado de Física para lo que su nota de corte, al ponderar también en este caso la asignatura de Química, sería mayor: 13,94.

Lo cierto es que esta vocación por la ciencia es relativamente relativamente reciente. Antes, explica su madre, ni siquiera tenía muy claro qué quería estudiar e incluso barajó centrarse en la rama de humanidades. "Le gustaba todo", apunta. Y eso supone un problema a la hora de elegir. Finalmente optó por las ciencias. Y fue cuando empezó a tratar en profundidad la asignatura de Física cuando empezó a picarle el gusanillo: "Me dí cuenta de que es lo que quería estudiar de verdad. Empecé a ver vídeos en Youtube y cada vez me gustaba más. Me interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con la materia, el universo, la física teórica, la astrofísica...", afirma.

De ahí lo de cursar el doble grado. "Creo que me hubiesen resultado más difícil las letras. Se me dan mejor las ciencias a la hora de estudiar, me resultan más cómodas", apunta. De hecho, Historia de España es la asignatura a la que más tiempo le ha dedicado de cara a la Selectividad. Eso sí, triunfó cuando le tocó hablar de la dictadura de Primo de Rivera.

Siempre –insiste su madre– ha tenido mucho de autodidacta. Cuando algo le gusta, no hay quien lo pare... De hecho, hasta empezó a estudiar japonés por su cuenta. Porque los idiomas, que conste, son su otra pasión. "Me encantan, la verdad", afirma. Tiene el C1 de Inglés, estudia también Francés y cierta debilidad por el Latín –su madre es catedrática de Filología Clásica en la UCA– e, incluso, por el catalán. Aunque, que quede claro, su pasión por la Física ha ganado la partida a la hora de decidir qué carrera estudiar.